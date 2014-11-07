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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 20:50 BJT

英国金融：英国将于下周三就操控外汇对六家银行罚锾约15亿英镑--消息

美国一位消息人士称，美国商品期货交易委员会(CFTC)计划和英国金融市场行为监管局(FCA)差不多同时宣布和解方案。该消息人士未获授权公开表态。

第二位消息人士称，美国和解案涉及的银行不一定与英国方面一样，但有可能会有重叠。

消息人士们说，英国罚款料基于处罚银行内部稽核松散、监督不力，以及个别员工可能违反市场准则的行为，但非因蓄意操纵而处罚。

其中一位消息人士说，英国监管当局可能处罚某家银行3-4亿英镑的罚款，另外五家料将处罚2-3亿英镑。(完) (编译/审校 李婷仪/龚芳)
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