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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 20:34 BJT

标题新闻：ICE赢得营运伦敦金定盘价电子交易平台的权利，将从2015年第一季起运作

注：ICE为洲际交易所的简称。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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