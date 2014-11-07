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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 21:17 BJT

国际油市：汽油裂解价差续涨，因印尼浮现需求

路透新加坡11月7日 - 92辛烷值汽油裂解价差周五连续第二日上涨，受到亚洲最大汽油进口国印尼需求的拉抬。

路透数据显示，92辛烷值汽油裂解价差每桶上升0.77美元至9.15美元。

Pertamina招标采购10万桶汽油，12月1-3日交付至雅加达。

石脑油较布兰特原油裂解价差周五也走强，北亚一位交易商说，系因受到中国联合石化又一笔标购案的支撑。

他说联合石化拟采购数量不详的石脑油，12月10-20日交付至中国东部。

在其他市场消息方面，印度Bharat Petroleum向丸红 出售35,000吨石脑油，11月底装运，价格较中东现货报价每吨升水6美元。(完)

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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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