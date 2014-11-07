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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 21:30 BJT

美国FED：若经济按照预估所改善，FED将在明年某个时点”升息--杜德利

路透11月7日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称

* 若经济按照预估般地有所改善，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在“明年某个时点”升息

* 许多新兴市场经济体已经为本次美国收紧政策循环做了更好的准备

* 各市场似乎理解利率将会维持在极低点相当一段时间

* 美国收紧政策的同时将迎来市场动荡，对新兴经济体构成挑战

* 杜德利支持美联储将焦点放在国内成长及稳定

* 杜德利：大量购债影响全球风险溢价的程度仍不明朗 (完)
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