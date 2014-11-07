《即时观点》美国10月失业率降至六年新低，非农就业增幅逊于预期

“这是又一次强劲的就业报告。就业绝对值虽不特别亮眼，但在海外成长减速以及国内震荡之际，这个数字仍然是非常不错。基本趋势看来也很好--每周平均时薪增加，月薪增长，失业率及就业不足的比率下降。重点是尽管海外成长疲弱，国内略有不安，我们也能以良好步伐创造就业，而且基本趋势持续在好转。”(完) (编译 张明钧/龚芳/李婷仪 审校 李军)