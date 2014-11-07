《即时观点》美国10月失业率降至六年新低，非农就业增幅逊于预期

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
COMMONWEALTH FINANCIAL执行长BRAD MCMILLAN：
“这是又一次强劲的就业报告。就业绝对值虽不特别亮眼，但在海外成长减速以及国内震荡之际，这个数字仍然是非常不错。基本趋势看来也很好--每周平均时薪增加，月薪增长，失业率及就业不足的比率下降。重点是尽管海外成长疲弱，国内略有不安，我们也能以良好步伐创造就业，而且基本趋势持续在好转。”(完) (编译 张明钧/龚芳/李婷仪 审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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