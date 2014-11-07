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货币新闻 | 2014年 11月 8日 星期六 04:18 BJT

表格：美国9月消费者信贷增加159.2亿美元，8月修正后为增加140.3亿

路透11月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，9月美国消费者信贷增加159.2亿美元，8月修正后为增加140.3亿美元。

消费者信贷和上月比较(单位为千美元)：

9月 8月 (前值)

消费者信贷　　 15,924 14,029 13,524

循环信贷 　　 　 1,441 -201 -208

非循环信贷 　　　　 14,483 14,231 13,732 消费者信贷和去年同期的变动百分比：

9月 8月 (前值)

消费者信贷 　 　 5.9 5.2 5.0

循环信贷 　　　　 2.0 -0.3 -0.3

非循环信贷 　　　　 7.3 7.3 7.0

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