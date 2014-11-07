版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 7日 星期五 23:48 BJT

美国热股：迪士尼急跌超过3%，此前公布的季度获利与预期一致

路透11月5日 - 传媒和主题公园巨擘迪士尼(Walt Disney) 周四公布的第四季获利与预期一致，受《银河护卫队》(Guardians of the Galaxy)和《沉睡魔咒》(Maleficent)等影片票房表现不俗推动。

但迪士尼旗下ESPN体育频道的营运利润下降，因全国橄榄球联盟和美国职业棒球大联盟的赛事转播合约费用增加。

迪士尼周五早盘急跌3.09%，报89.15美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐