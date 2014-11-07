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市场报道 | 2014年 11月 7日 星期五 23:57 BJT

美国热股：药商SALIX股价暴跌36%，因下调全年财测和被收购交易告吹

路透11月5日 - SALIX PHARMACEUTICALS LTD 周四下调全年财测，且表示其关键药物库存积压，熟识事件的消息人士表示，这导致Allergan Inc 放弃收购该公司。

SALIX PHARMACEUTICALS周五早盘暴跌36.74%，报87.65美元。Allergan下滑1.7%，报194.05美元。(完)
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