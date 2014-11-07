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市场报道 | 2014年 11月 7日 星期五 23:53 BJT

美国热股：美国银行认列外汇弊案法律费用令第三季亏损扩大，股价小跌

路透11月5日 - 美国银行 第三季亏损扩大两倍至2.32亿美元，因新增全球调查大型银行操纵外汇交易的相关法律支出。

美国银行周五早盘小跌0.09%，报17.35美元。(完)
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