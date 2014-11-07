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市场报道 | 2014年 11月 8日 星期六 00:10 BJT

美国热股：ABERCROMBIE & FITCH财测低于预期，股价暴跌约13%

路透11月5日 - 服饰公司ABERCROMBIE & FITCH CO 的季度获利和营收预估低于分析师预期，因光顾店铺的顾客减少。

ABERCROMBIE & FITCH周五早盘暴跌13.54%，报30.59美元。(完)
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