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市场报道 | 2014年 11月 8日 星期六 00:18 BJT

美国热股：报导称有潜在买家有意收购AVG TECHNOLOGIES，其股价劲扬近7%

路透11月5日 - 华尔街日报报导，潜在买家有意买入互联网安全软件AVG TECHNOLOGIES NV ，将其估值为9.4亿美元左右。

AVG TECHNOLOGIES周五早盘上扬6.75%，报18.81美元。(完)
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