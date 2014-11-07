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市场报道 | 2014年 11月 8日 星期六 00:50 BJT

英国金融市场：英镑兑美元跌穿1.58触及14个月低位，因美国失业率下降

* 英镑兑美元跌至1.58美元以下，为14个月来首次

* 英镑兑美元势将连跌第三周

* 英国央行通胀报告是下周市场焦点

路透伦敦11月7日 - 英镑兑美元周五下跌至1.58美元以下，为逾一年来首次，之前英国公布9月商品贸易逆差扩大幅度高于预估，且美国就业岗位继续保持高速增长的势头。

美国失业率降至六年新低5.8%，表明美国经济抵御住了全球需求放缓造成的拖累，令美国可能在明年某一时点升息。

形成对照的是，英国经济受到欧洲经济疲弱拖累。英国9月全球商品贸易逆差扩大至98.21亿英镑， 受累于往欧盟出口增长疲弱，以及石油进口大幅上升。

在美国数据公布后，英镑兑美元 跌至1.5791美元低位，此为2013年9月来最低。今日交投震荡，英镑兑美元欧洲汇市尾盘报1.5830美元，日内持平，但势将连续第三周下跌。

一些交易商表示，英镑近期走弱更多是由于美元走强，而不是英国经济疲弱。

“我认为，现在英镑的表现更多是受到美元和欧元全面走势带动，”ING bank外汇策略部主管Chris Turner表示。

不过，Turner补充说，未来六个月英镑走势将容易受到5月7日英国大选影响。

英镑兑欧元 下跌0.33%，报0.78415英镑。

投资者对英国央行升息的预期从今年推迟至明年下半年，令英镑兑美元自7月中迄今累计下跌8%。英国央行周四宣布维持利率不变。

市场将密切关注下周出炉的英国央行通胀报告，寻找英国何时升息的线索。

在美国就业数据公布后，英债价格小涨。1525 GMT，10年期英债收益率下跌约1个基点，报2.23%。

在美国数据公布后，10年期英债/德债 收益率差下降约2个基点，至一周最低139.6个基点。(完)

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