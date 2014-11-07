英国金融市场：英镑兑美元跌穿1.58触及14个月低位，因美国失业率下降

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 英镑兑美元跌至1.58美元以下，为14个月来首次
* 英镑兑美元势将连跌第三周
* 英国央行通胀报告是下周市场焦点
路透伦敦11月7日 - 英镑兑美元周五下跌至1.58美元以下，为逾一年来首次，之前英国公布9月商品贸易逆差扩大幅度高于预估，且美国就业岗位继续保持高速增长的势头。
美国失业率降至六年新低5.8%，表明美国经济抵御住了全球需求放缓造成的拖累，令美国可能在明年某一时点升息。
形成对照的是，英国经济受到欧洲经济疲弱拖累。英国9月全球商品贸易逆差扩大至98.21亿英镑， 受累于往欧盟出口增长疲弱，以及石油进口大幅上升。
在美国数据公布后，英镑兑美元 跌至1.5791美元低位，此为2013年9月来最低。今日交投震荡，英镑兑美元欧洲汇市尾盘报1.5830美元，日内持平，但势将连续第三周下跌。
一些交易商表示，英镑近期走弱更多是由于美元走强，而不是英国经济疲弱。
“我认为，现在英镑的表现更多是受到美元和欧元全面走势带动，”ING bank外汇策略部主管Chris Turner表示。
不过，Turner补充说，未来六个月英镑走势将容易受到5月7日英国大选影响。
英镑兑欧元 下跌0.33%，报0.78415英镑。
投资者对英国央行升息的预期从今年推迟至明年下半年，令英镑兑美元自7月中迄今累计下跌8%。英国央行周四宣布维持利率不变。
市场将密切关注下周出炉的英国央行通胀报告，寻找英国何时升息的线索。
在美国就业数据公布后，英债价格小涨。1525 GMT，10年期英债收益率下跌约1个基点，报2.23%。
在美国数据公布后，10年期英债/德债 收益率差下降约2个基点，至一周最低139.6个基点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申