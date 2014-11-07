欧元债市：西班牙公债下跌，因加泰罗尼亚将举行不具法律效力的独立投票

* 西班牙和意大利公债回吐ECB会议后录得的升幅

* 希腊公债收益率上扬，策略师对该国退出救助计划的看法不一

路透伦敦11月7日 - 西班牙公债收益率周五上升，富裕的西班牙加泰罗尼亚地区将举行象征性独立公投，可能造成西班牙政局紧张。

分析师表示，尽管周日加泰罗尼亚地区就是否独立而举行的“公民咨询”没有法律效力，但如果投票率高，将可能为提早地区选举铺平道路。之前西班牙高等法院发出禁令，禁止加泰罗尼亚地区举行正式但不具约束力的公投。

10年期西班牙公债收益率 上升3个基点，报2.16%，表现不及可比德债和意大利公债，且扭转在上日欧洲央行确认其超宽松货币政策立场后录得的部份跌幅。

“西班牙情况繁杂，其公债表现落后，我并不意外，”Sunrise Brokers固定收益部执行董事Gianluca Ziglio说。

他说，对加泰罗尼亚地区投票的最大的忧虑部份得到缓解，因为这次投票并没有法律效力。

政治忧虑也引发希腊公债交投震荡。欧元区各国财长周四赞同，在希腊今年底退出救助计划之后向该国提供预防性信贷额度，一方面是为了让投资者放心，另一方面是为了照顾希腊国内的政治需要。

在报导上述消息后，10年期希腊公债收益率 最初下跌8个基点，报7.95%，之后扭转走势，最新升12个基点，报8.15%。策略师对退出计划看法不一。

10年期德债收益率 小跌1个基点，报0.83%，因美国10月非农就业岗位增幅长和薪资升幅不及预期，重燃对美联储升息将要等到明年底的预期。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加21.4万个，路透调查的分析师预计，10月美国就业岗位增加23.1万个。美国10月平均时薪较前月增长0.1%，预估为增长0.2%。 (完)

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