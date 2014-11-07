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市场报道 | 2014年 11月 8日 星期六 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收在日内高位附近，静待USDA报告出炉

路透芝加哥11月7日 - 美国大豆期货周五上涨，收位接近日内高位，因在周一美国农业部月度作物报告出炉前，投资者轧平仓位。

美国大豆出口需求强劲也支撑市场。

现货大豆市场周五也上涨，美国中西部河流附近的加工厂和粮仓的大豆现货基差升幅最大。

豆粕期货上扬，在尾盘转跌为升，因大豆期货触及峰值。

豆油期货连续第五日下跌。交易商称，因豆油需求不及豆粕需求，但压榨上升，导致供应增加。

CBOT-1月大豆期货合约本周下跌1.0%，结束之前连升五周的势态。

豆油 本周跌6.8%，豆粕 上升0.8%。

美国农业部月度供需报告将在周一出炉，预计将2014/15年美国大豆库存预估下调至4.42亿蒲式耳，因需求不断上升。

美国农业部预料将已创纪录高位的美国大豆产量预估上调至39.67亿蒲式耳，平均每英亩单产为47.6蒲式耳。

1月大豆期货合约 收升8-3/4美分，报每蒲式耳10.36-3/4美元。

12月豆粕合约 收跌1.3美元，报每短吨390.4美元。12月豆油合约 收跌0.13美分，报32.40美分。

今日CBOT大豆预估成交量为178,621口，豆粕为93,731口，豆油为104,188口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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