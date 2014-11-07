全球金市：金价从四年半低位强劲反弹2.6%，因美国就业数据令美元回落

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国黄金期货在交投震荡中反弹，交投热络
* 美国非农就业数据弱于预期，令美元由升转跌
* 全球最大的黄金支持上市交易基金的黄金持仓量下降
路透纽约/伦敦11月7日 - 金价周五劲升2.6%，为约五个月来最大单日升幅，因美元回落，且大量回补空头提振金价从四年半低位反弹。
不过，金价连续第三周下跌，在周五稍早一度挫跌至2010年4月来最低1,131.85美元。
美元指数下滑，之前美国公布的10月非农就业报告强劲，不过，非农就业岗位升幅不及预期，投资者对美元多个月来的涨势获利了结。美元在这涨势中触及数年高位，因预计美国明年将收紧货币政策。
市场观察者称，金价跌穿每盎司1,180美元的重要技术支撑位后，仍可能会延续跌势。1,180美元是黄金在去年下跌28%触及的低位。
“在金价遭遇如此大规模的抛售后，一些投机者在弱于预期的非农就业数据后回补空头。我认为目前就是如此，”Newedge贵金属交易商Thomas Capalbo说。
2003 GMT，现货金 上涨2.6%，报每盎司1,170.10美元。
本周，金价下跌0.3%，延续上周录得约5%跌幅的势头。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月黄金期货 收升27.20美元，报每盎司1,169.80美元。路透初步数据显示，成交量较其30日均值多近一倍。
亚洲交易时段交投震荡。在早盘交投清淡后，美国黄金期货下跌1%，至1,130.40美元，为2010年3月来最低，成交放量。在短短五分钟内，接近5,000口易手，但在一个半小时后，价格急升大约10美元，交投再次热络。
尽管美国10月非农就业岗位升幅不及预期，但失业率降至六年新低，暗示美国经济仍在不断增强的轨道之上。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周四下降0.41%，至732.83吨，为六年低位。
现货银 攀升1.8%，至每盎司15.65美元，之前触及2010年2月来最低15.03美元。白银本周下跌约3%，是本周表现最差的贵金属。
现货钯金 上涨3.1%，报每盎司770.25美元。现货铂金 升1.9%，报每盎司1,209.75美元，从稍早触及的五年低位1,181.50反弹。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申