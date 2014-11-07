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货币新闻 | 2014年 11月 8日 星期六 05:19 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.11%，Nasdaq指数下跌0.13%

路透纽约11月7日 - 美国股市周五几无变动，尽管美国10月非农就业数据直指美国经济抵御了全球经济增长疲弱，但美国医保法案的不确定拖累医疗保健股下跌，且迪士尼股价走低。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 升19.46点，或0.11%，至17,573.93点；标准普尔500指数 上涨0.71点，或0.03%，至2,031.92点；Nasdaq指数 下跌5.94点，或0.13%，至4,632.53点。

道指和标普500指数周五收位创纪录新高。

本周，道指升1.1%，标普500指数上涨0.7%，Nasdaq指数微升0.04%。(完)
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