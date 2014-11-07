美国股市：基本收平，美国医保法案的不确定性拖累医疗保健股下跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 10月非农就业岗位增幅不及预期，但前两个月数据被上修
* 迪士尼公布业绩后股价下跌，Salix股价暴跌
* 道指上升0.1%，标普500指数基本持平，Nasdaq指数下跌0.1%
路透纽约11月7日 - 美国股市周五几无变动，尽管美国10月非农就业数据直指美国经济抵御了全球经济增长疲弱，但美国医保法案的不确定拖累医疗保健股下跌，且迪士尼股价走低。
道指和标普500指数收位创纪录新高，本周连升第三周。
美国最高法院将审理对美国医保法案一关键部份提出的质疑，如果成功，将会限制数以百万的美国人得到联邦医保补贴。消息令医疗保健股大幅下跌。
“对如何解读美国医保法案的任何调整，都认为会影响医疗保健股，保险股可能先受影响，”Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest表示。
“每当规定有可能调整，人们都会紧张。”
UnitedHealth Group 下挫2.7%，报93.61美元，对道指构成最大拖累。医院运营商Tenet Healthcare 大跌6.5%，报47.85美元，医护设施运营公司Humana Inc 挫跌6.6%，报130.58美元。
医疗保健股开盘因Salix Pharmaceuticals 下跌而承压。Salix暴跌34%，报91.47美元。
Salix周四下调全年财测，因其药物库存膨涨，熟识事件的消息人士表示，这导致Allergan Inc放弃收购该公司。
美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加21.4万个，低于预期的增加23.1万，但8、9两月的数据被上修。10月失业率从9月的5.9%降至5.8%。尽管就业市场状况不断改善，但薪资增长仍然疲弱，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)将不会急于开始升息周期。
迪士尼 下跌2.2%，报90美元，上日公司公布的业绩符合预期。迪士尼周四收报92美元，创纪录最高收位。
标普500能源指数 是今日表现最好的板块，上扬1%。该指数本年迄今下跌1.4%。
道琼工业指数 升19.46点，或0.11%，至17,573.93点；标准普尔500指数 上涨0.71点，或0.03%，至2,031.92点；Nasdaq指数 下跌5.94点，或0.13%，至4,632.53点。
道指本周上升1.1%，标普500指数上涨0.7%，两者连升第三周。Nasdaq指数微升0.04%。
纽约证交所上涨股与下跌股数量分别为1,869支和1,188支，比率为1.57:1； Nasdaq市场方面，上涨股与下跌股分别为1,321支和1,370支，比率为1:1.04。
52支标普500指数成份股触及52周新高，一支触及52周新低；101支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，58支触及新低。
美国各证交所总成交量约为65亿股，过去五个交易日均值约为72.4亿股。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申