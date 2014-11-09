重温稿-美国股市：基本收平，美国医保法案的不确定性拖累医疗保健股下跌

* 10月非农就业岗位增幅不及预期，但前两个月数据被上修

* 迪士尼公布业绩后股价下跌，Salix股价暴跌

* 道指上升0.1%，标普500指数基本持平，Nasdaq指数下跌0.1%

路透纽约11月7日 - 美国股市周五几无变动，尽管美国10月非农就业数据直指美国经济抵御了全球经济增长疲弱，但美国医保法案的不确定拖累医疗保健股下跌，且迪士尼股价走低。

道指和标普500指数收位创纪录新高，本周连升第三周。

美国最高法院将审理对美国医保法案一关键部份提出的质疑，如果成功，将会限制数以百万的美国人得到联邦医保补贴。消息令医疗保健股大幅下跌。

“对如何解读美国医保法案的任何调整，都认为会影响医疗保健股，保险股可能先受影响，”Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest表示。

“每当规定有可能调整，人们都会紧张。”

UnitedHealth Group 下挫2.7%，报93.61美元，对道指构成最大拖累。医院运营商Tenet Healthcare 大跌6.5%，报47.85美元，医护设施运营公司Humana Inc 挫跌6.6%，报130.58美元。

医疗保健股开盘因Salix Pharmaceuticals 下跌而承压。Salix暴跌34%，报91.47美元。

Salix周四下调全年财测，因其药物库存膨涨，熟识事件的消息人士表示，这导致Allergan Inc放弃收购该公司。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加21.4万个，低于预期的增加23.1万，但8、9两月的数据被上修。10月失业率从9月的5.9%降至5.8%。尽管就业市场状况不断改善，但薪资增长仍然疲弱，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)将不会急于开始升息周期。

迪士尼 下跌2.2%，报90美元，上日公司公布的业绩符合预期。迪士尼周四收报92美元，创纪录最高收位。

标普500能源指数 是今日表现最好的板块，上扬1%。该指数本年迄今下跌1.4%。

道琼工业指数 升19.46点，或0.11%，至17,573.93点；标准普尔500指数 上涨0.71点，或0.03%，至2,031.92点；Nasdaq指数 下跌5.94点，或0.13%，至4,632.53点。

道指本周上升1.1%，标普500指数上涨0.7%，两者连升第三周。Nasdaq指数微升0.04%。

纽约证交所上涨股与下跌股数量分别为1,869支和1,188支，比率为1.57:1； Nasdaq市场方面，上涨股与下跌股分别为1,321支和1,370支，比率为1:1.04。

52支标普500指数成份股触及52周新高，一支触及52周新低；101支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，58支触及新低。