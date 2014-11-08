新闻稿：中国10月外贸进出口延续上月增长态势--海关

中国债市动态：逆回购重启现券收益率涨势放缓，国开新债符合预期
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透北京11月8日 - 以下是海关总署周六公布的“前10个月我国外贸进出口平稳增长，10月份进出口延续上月增长态势”的新闻稿全文：
海关总署今天发布前10个月我国外贸进出口情况。据海关统计，今年前10个月，我国进出口总值21.7万亿元人民币，比去年同期（下同）增长2.5%。其中，出口11.7万亿元，增长4.4%；进口10万亿元，增长0.3%；贸易顺差1.7万亿元，扩大36.6%。
10月份，我国进出口总值2.27万亿元人民币，增长8.4%。其中，出口1.27万亿元，增长11.5%；进口1万亿元，增长4.6%；贸易顺差2787亿元，扩大45.2%（下图）。
按美元计价，前10个月，我国进出口总值3.53万亿美元，增长3.8%。其中，出口1.9万亿美元，增长5.8%；进口1.63万亿美元，增长1.6%；贸易顺差2771.1亿美元，扩大38.5%。
10月份，我国进出口总值3683.3亿美元，增长8.4%。其中，出口2068.7亿美元，增长11.6%；进口1614.6亿美元，增长4.6%；贸易顺差454.1亿美元，扩大46.3%。
今年前10个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点： 一、一般贸易、加工贸易进出口同步增长。前10个月，我国一般贸易进出口11.7万亿元，增长4.9%，占我外贸总值的54.1%，较去年同期提升1.3个百分点。其中出口6万亿元，增长9.5%，占出口总值的51.6%；进口5.7万亿元，增长0.5%，占进口总值的57%；一般贸易项下顺差3371亿元，而去年同期为贸易逆差1580亿元。同期，我国加工贸易进出口7万亿元，增长2.1%，占我外贸总值的32.3%，较去年同期下滑0.1个百分点。其中出口4.4万亿元，增长0.9%，占出口总值的37.5%；进口2.6万亿元，增长4.2%，占进口总值的26.2%；加工贸易项下顺差1.8万亿元，收窄3.6%。
此外，我国以海关特殊监管方式进出口2.3万亿元，下降10.1%，占我外贸总值的10.7%。其中出口8258亿元，下降16.6%，占出口总值的7.1%；进口1.5万亿元，下降6.1%，占进口总值的15%。
二、对欧盟、美国、东盟进出口保持增长。前10个月，中欧双边贸易总值3.12万亿元，增长9.8%，占我外贸总值的14.4%。中美双边贸易总值为2.78万亿元，增长5.5%，占我外贸总值的12.8%。。前10个月，我与东盟双边贸易总值为2.4万亿元，增长7.4%，占我外贸总值的11.1%。中日双边贸易总值为1.59万亿元，微降0.1%，占我外贸总值的7.3%。
前10个月，内地与香港双边贸易总值为1.82万亿元，下降10.1%，占内地外贸总值的8.4%。
三、外商投资企业为进出口主体，民营企业进出口增速高于其他类型企业。前10个月，外商投资企业进出口9.97万亿元，增长2.5%，占我外贸总值的46%。其中，出口5.36万亿元，增长1.4%，占出口总值的45.8%；进口4.61万亿元，增长3.7%，占进口总值的46.1%。同期，民营企业进出口7.5万亿元，增长6.6%，增速高于其他类型企业，占我外贸总值的34.6%。其中，出口5万亿元，增长8.9%，占出口总值的43%；进口2.5万亿元，增长2.2%，占进口总值的24.6%。
此外，国有企业进出口3.8万亿元，下降0.3%，占我外贸总值的17.7%。其中，出口1.3万亿元，增长0.7%，占出口总值的11.1%；进口2.5万亿元，下降0.8%，占进口总值的25.4%。
四、机电产品、传统劳动密集型产品出口增长。前10个月，我国机电产品出口6.49万亿元，增长1.4%，占出口总值的55.5%。其中，电器及电子产品出口2.8万亿元，下降1.7%；机械设备2万亿元，增长3.5%。同期，服装出口9558.7亿元，增长5.5%；纺织品5702.8亿元，增长4.5%；鞋类2883.3亿元，增长12.3%；家具2554.5亿元，下降1.4%；塑料制品1863.6亿元，增长5.8%；箱包1371.3亿元，下降2.5%；玩具731.4亿元，增长12%；上述7大类劳动密集型产品合计出口2.47万亿元，增长5%，占出口总值的21.1%。此外，肥料出口2195.3万吨，增加41.6%；钢材7389.3万吨，增加42.2%；汽车74.3万辆，减少2.4%（表1）。
五、主要大宗商品进口量增加，进口均价普遍下跌。前10个月，我国进口铁矿砂7.8亿吨，增加16.5%，进口均价为每吨646.9元，下跌19.8%；原油2.5亿吨，增加9.2%，进口均价为每吨4731.2元，下跌2.4%；粮食8059万吨，增加19.5%；其中大豆5684.3万吨，增加13.8%，进口均价为每吨3576.9元，下跌5.1%；初级形状的塑料2116.2万吨，增加5.7%，进口均价为每吨1.26万元，上涨1.2%；钢材1209.4万吨，增加4.1%，进口均价为每吨7657元，上涨1.5%；未锻轧铜及铜材398.7万吨，增加9.3%，进口均价为每吨4.57万元，下跌6.1%。
此外，进口煤2.43亿吨，减少7.7%，进口均价为每吨475.6元，下跌15.3%；成品油2440.6万吨，减少26.9%，进口均价为每吨4975.6元，与去年同期基本持平；未锻轧铝及铝材74.8万吨，减少0.3%，进口均价为每吨2.61万元，下跌3.7%。机电产品进口4.3万亿元，下降0.1%；其中汽车118.5万辆，增加24.5%（表2）。
六、外贸出口先导指数较9月下滑。10月，中国外贸出口先导指数为41.7，较9月下滑1.6，预示未来2到3个月的出口增速将有所放缓。其中，根据网络问卷调查数据显示，出口经理人指数为42.9，较9月下滑1.9；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别为45.1和48.9，分别较9月下滑2.9和2；出口企业综合成本指数为24.4，较9月上升1.2。（完）
更多细节，请点选海关总署网站:here (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透悉尼/惠灵顿4月18日 - 澳元周二下滑，因铁矿石价格扩大跌幅，且澳洲央行4月会议记录巩固了利率将在更长时间维持低位的看法。
路透首尔4月18日 - 韩国股市周二早盘下跌，回吐稍早的涨幅，因海外投资者连续第四个交易日卖出韩股，并且围绕朝鲜(北韩)的政治紧张局势也挫伤投资者人气。 0252GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.1%至2,143.10点，削减盘初稍早的涨幅，当时韩股曾触及4月7日以来最高位。 周二接近盘中时，外资已卖超211亿韩元(1,855万美元)的韩股，周一为卖超1,117亿韩元的韩股。 下跌股票数量超过上涨股票，分别为426和343只。 Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun称，韩国综合股价指数不会因为美国和朝鲜关系紧张而剧烈波动，因为投资者目前基本认为韩国经济基本面强劲得足以经受住此类地缘政治风险的冲击。 KB证券旗下股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国5月9日举行总统大选亦为股市提供支撑。 “投资者似乎把目光更多地放在候选人的主要政策、以及他们如何提振经济上，而不是朝鲜问题上，”Rhoo并称。