新闻稿：中国10月外贸进出口延续上月增长态势--海关

路透北京11月8日 - 以下是海关总署周六公布的“前10个月我国外贸进出口平稳增长，10月份进出口延续上月增长态势”的新闻稿全文：

海关总署今天发布前10个月我国外贸进出口情况。据海关统计，今年前10个月，我国进出口总值21.7万亿元人民币，比去年同期（下同）增长2.5%。其中，出口11.7万亿元，增长4.4%；进口10万亿元，增长0.3%；贸易顺差1.7万亿元，扩大36.6%。

10月份，我国进出口总值2.27万亿元人民币，增长8.4%。其中，出口1.27万亿元，增长11.5%；进口1万亿元，增长4.6%；贸易顺差2787亿元，扩大45.2%（下图）。

按美元计价，前10个月，我国进出口总值3.53万亿美元，增长3.8%。其中，出口1.9万亿美元，增长5.8%；进口1.63万亿美元，增长1.6%；贸易顺差2771.1亿美元，扩大38.5%。

10月份，我国进出口总值3683.3亿美元，增长8.4%。其中，出口2068.7亿美元，增长11.6%；进口1614.6亿美元，增长4.6%；贸易顺差454.1亿美元，扩大46.3%。

今年前10个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点： 一、一般贸易、加工贸易进出口同步增长。前10个月，我国一般贸易进出口11.7万亿元，增长4.9%，占我外贸总值的54.1%，较去年同期提升1.3个百分点。其中出口6万亿元，增长9.5%，占出口总值的51.6%；进口5.7万亿元，增长0.5%，占进口总值的57%；一般贸易项下顺差3371亿元，而去年同期为贸易逆差1580亿元。同期，我国加工贸易进出口7万亿元，增长2.1%，占我外贸总值的32.3%，较去年同期下滑0.1个百分点。其中出口4.4万亿元，增长0.9%，占出口总值的37.5%；进口2.6万亿元，增长4.2%，占进口总值的26.2%；加工贸易项下顺差1.8万亿元，收窄3.6%。

此外，我国以海关特殊监管方式进出口2.3万亿元，下降10.1%，占我外贸总值的10.7%。其中出口8258亿元，下降16.6%，占出口总值的7.1%；进口1.5万亿元，下降6.1%，占进口总值的15%。

二、对欧盟、美国、东盟进出口保持增长。前10个月，中欧双边贸易总值3.12万亿元，增长9.8%，占我外贸总值的14.4%。中美双边贸易总值为2.78万亿元，增长5.5%，占我外贸总值的12.8%。。前10个月，我与东盟双边贸易总值为2.4万亿元，增长7.4%，占我外贸总值的11.1%。中日双边贸易总值为1.59万亿元，微降0.1%，占我外贸总值的7.3%。

前10个月，内地与香港双边贸易总值为1.82万亿元，下降10.1%，占内地外贸总值的8.4%。

三、外商投资企业为进出口主体，民营企业进出口增速高于其他类型企业。前10个月，外商投资企业进出口9.97万亿元，增长2.5%，占我外贸总值的46%。其中，出口5.36万亿元，增长1.4%，占出口总值的45.8%；进口4.61万亿元，增长3.7%，占进口总值的46.1%。同期，民营企业进出口7.5万亿元，增长6.6%，增速高于其他类型企业，占我外贸总值的34.6%。其中，出口5万亿元，增长8.9%，占出口总值的43%；进口2.5万亿元，增长2.2%，占进口总值的24.6%。

此外，国有企业进出口3.8万亿元，下降0.3%，占我外贸总值的17.7%。其中，出口1.3万亿元，增长0.7%，占出口总值的11.1%；进口2.5万亿元，下降0.8%，占进口总值的25.4%。

四、机电产品、传统劳动密集型产品出口增长。前10个月，我国机电产品出口6.49万亿元，增长1.4%，占出口总值的55.5%。其中，电器及电子产品出口2.8万亿元，下降1.7%；机械设备2万亿元，增长3.5%。同期，服装出口9558.7亿元，增长5.5%；纺织品5702.8亿元，增长4.5%；鞋类2883.3亿元，增长12.3%；家具2554.5亿元，下降1.4%；塑料制品1863.6亿元，增长5.8%；箱包1371.3亿元，下降2.5%；玩具731.4亿元，增长12%；上述7大类劳动密集型产品合计出口2.47万亿元，增长5%，占出口总值的21.1%。此外，肥料出口2195.3万吨，增加41.6%；钢材7389.3万吨，增加42.2%；汽车74.3万辆，减少2.4%（表1）。

五、主要大宗商品进口量增加，进口均价普遍下跌。前10个月，我国进口铁矿砂7.8亿吨，增加16.5%，进口均价为每吨646.9元，下跌19.8%；原油2.5亿吨，增加9.2%，进口均价为每吨4731.2元，下跌2.4%；粮食8059万吨，增加19.5%；其中大豆5684.3万吨，增加13.8%，进口均价为每吨3576.9元，下跌5.1%；初级形状的塑料2116.2万吨，增加5.7%，进口均价为每吨1.26万元，上涨1.2%；钢材1209.4万吨，增加4.1%，进口均价为每吨7657元，上涨1.5%；未锻轧铜及铜材398.7万吨，增加9.3%，进口均价为每吨4.57万元，下跌6.1%。

此外，进口煤2.43亿吨，减少7.7%，进口均价为每吨475.6元，下跌15.3%；成品油2440.6万吨，减少26.9%，进口均价为每吨4975.6元，与去年同期基本持平；未锻轧铝及铝材74.8万吨，减少0.3%，进口均价为每吨2.61万元，下跌3.7%。机电产品进口4.3万亿元，下降0.1%；其中汽车118.5万辆，增加24.5%（表2）。

六、外贸出口先导指数较9月下滑。10月，中国外贸出口先导指数为41.7，较9月下滑1.6，预示未来2到3个月的出口增速将有所放缓。其中，根据网络问卷调查数据显示，出口经理人指数为42.9，较9月下滑1.9；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别为45.1和48.9，分别较9月下滑2.9和2；出口企业综合成本指数为24.4，较9月上升1.2。（完）

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