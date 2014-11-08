中国经济：明年下行压力依然存在，外贸回升幅度料有限--商务部

中国债市动态：逆回购重启现券收益率涨势放缓，国开新债符合预期
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透北京11月8日 - 中国商务部周六称，2015年外贸发展面临的国际环境可能略有改善，但回升幅度有限，风险和不确定因素较为突出；国内环境总体稳定，但经济下行压力依然存在。
商务部网站刊登《中国对外贸易形势报告（2014年秋季）》的新闻稿指出，综合判断，2014年中国对外贸易增速仍将高于全球贸易平均增速，也高于大多数主要经济体对外贸易增速。
“2015年中国外贸发展面临的挑战突出体现在：外部需求难有明显回升；中国外贸竞争优势转换“青黄不接”；贸易摩擦形势依然严峻复杂等。”新闻稿指出。
商务部称，2014年前三季度，面对错综复杂的国内外经济形势，中国政府及时出台支持外贸稳定增长的政策措施，推动了进出口增速逐步企稳回升、质量效益进一步提高。
中国海关周六公布，今年前10个月进出口总值同比增长3.8%，至3.53万亿美元。10月出口同比增长11.6%，进口同比增长4.6%，贸易顺差454.1亿美元。
商务部秋季报告称，中国政府将深入落实稳定外贸增长和加强进口的政策措施，大力培育外贸竞争新优势，进一步提高贸易便利化水平，改善财政和金融服务，有效应对贸易摩擦，增强外贸发展潜力。 （完）
更多细节，请点选商务部网站(www.mofcom.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透悉尼/惠灵顿4月18日 - 澳元周二下滑，因铁矿石价格扩大跌幅，且澳洲央行4月会议记录巩固了利率将在更长时间维持低位的看法。
路透新加坡4月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能跌至每吨1,914-1,930美元的区间，填补周二形成的普通缺口。