中国经济：明年下行压力依然存在，外贸回升幅度料有限--商务部

中国债市动态：逆回购重启现券收益率涨势放缓，国开新债符合预期

路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。