《中国2014年10月宏观数据路透调查中值一览表》--11月8日

中国债市动态：逆回购重启现券收益率涨势放缓，国开新债符合预期
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透北京11月8日 - 以下为中国2014年10月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 10月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 2014年10月 2013年 实际值 预估值 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 居民消费价格指数(CPI) ~ 1.6 1.6 2.0 2.3 2.3 2.5 1.8 2.4 2.0 2.5 2.5 3.0 3.2 CPI环比 ~ 0.1 0.5 0.2 0.1 -0.1 0.1 -0.3 -0.5 0.5 1.0 0.3 -0.1 0.1 工业生产者出厂价格指数(P ~ -2.0 -1.8 -1.2 -0.9 -1.1 -1.4 -2.0 -2.3 -2.0 -1.6 -1.4 -1.4 -1.5 PI) 社会消费品零售总额 ~ 11.6 11.6 11.9 12.2 12.4 12.5 11.9 12.2 11.8* ~ 13.6 13.7 13.3 规模以上工业增加值 ~ 8.0 8.0 6.9 9.0 9.2 8.8 8.7 8.8 8.6* ~ 9.7 10.0 10.3 固定资产投资(不含农户) ~ 15.9 16.1 16.5 17.0 17.3 17.2 17.3 17.6 17.9 ~ 19.6 19.9 20.1 贸易差额 454.1 420 309.4 498.3 473 316 359.2 184.5 77.1 -229.8 318.6 256.4 338 311 出口 11.6 10.6 15.3 9.4 14.5 7.2 7.0 0.9 -6.6 -18.1 10.6 4.3 12.7 5.6 进口 4.6 5.5 7.0 -2.4 -1.6 5.5 -1.6 0.8 -11.3 10.1 10 8.3 5.3 7.6 广义货币供应量M2 ~ 12.9 12.9 12.8 13.5 14.7 13.4 13.2 12.1 13.3 13.2 13.6 14.2 14.3 月度新增人民币贷款 ~ 6,500 8,572 7,025 3,852 10,800 8,708 7,747 10,500 6,445 13,200 4,825 6,246 5,061 人民币贷款余额同比增长(% ~ 13.3 13.2 13.3 13.4 14.0 13.9 13.7 13.9 14.2 14.3 14.1 14.2 14.2 ) 注: 1.三季度GDP同比数据、1-9月固定资产投资增速、9月社会消费品零售总额同比增速路透预估中值原本预估分别为增长7.3%、16.2%、11.7%，随后 受调查样本扩大影响分别修正为增长7.2%、16.3%、11.8%。 2.~表示数据未公布。 3.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 4.*表示1-2月数据合并发布。（完） (发稿 黄凯；审校 李文科)
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透悉尼/惠灵顿4月18日 - 澳元周二下滑，因铁矿石价格扩大跌幅，且澳洲央行4月会议记录巩固了利率将在更长时间维持低位的看法。
路透首尔4月18日 - 韩国股市周二早盘下跌，回吐稍早的涨幅，因海外投资者连续第四个交易日卖出韩股，并且围绕朝鲜(北韩)的政治紧张局势也挫伤投资者人气。 0252GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.1%至2,143.10点，削减盘初稍早的涨幅，当时韩股曾触及4月7日以来最高位。 周二接近盘中时，外资已卖超211亿韩元(1,855万美元)的韩股，周一为卖超1,117亿韩元的韩股。 下跌股票数量超过上涨股票，分别为426和343只。 Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun称，韩国综合股价指数不会因为美国和朝鲜关系紧张而剧烈波动，因为投资者目前基本认为韩国经济基本面强劲得足以经受住此类地缘政治风险的冲击。 KB证券旗下股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国5月9日举行总统大选亦为股市提供支撑。 “投资者似乎把目光更多地放在候选人的主要政策、以及他们如何提振经济上，而不是朝鲜问题上，”Rhoo并称。