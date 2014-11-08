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亚洲 | 2014年 11月 8日 星期六 12:06 BJT

《中国2014年10月宏观数据路透调查中值一览表》--11月8日

路透北京11月8日 - 以下为中国2014年10月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。    
    
     10月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
                           2014年10月                                                                      2013年                  
                           实际值  预估值     9月   8月       7月     6月     5月     4月     3月     2月     1月    12月    11月    10月
    居民消费价格指数(CPI)   ~      1.6        1.6     2.0     2.3     2.3     2.5     1.8     2.4     2.0     2.5     2.5     3.0    3.2 
                  CPI环比   ~      0.1        0.5     0.2     0.1    -0.1     0.1    -0.3    -0.5     0.5     1.0     0.3    -0.1     0.1
 工业生产者出厂价格指数(P   ~      -2.0      -1.8    -1.2    -0.9    -1.1    -1.4    -2.0    -2.3    -2.0    -1.6    -1.4    -1.4    -1.5
                      PI)                                                                                                          
       社会消费品零售总额   ~      11.6      11.6    11.9    12.2    12.4    12.5    11.9    12.2   11.8*       ~    13.6    13.7    13.3
       规模以上工业增加值   ~      8.0        8.0     6.9     9.0     9.2     8.8     8.7     8.8    8.6*       ~     9.7    10.0    10.3
   固定资产投资(不含农户)   ~      15.9      16.1    16.5    17.0    17.3    17.2    17.3    17.6    17.9       ~    19.6    19.9    20.1
                 贸易差额  454.1   420      309.4   498.3     473     316   359.2   184.5    77.1  -229.8   318.6   256.4     338     311
                     出口  11.6    10.6      15.3     9.4    14.5     7.2     7.0     0.9    -6.6   -18.1    10.6     4.3    12.7     5.6
                     进口  4.6     5.5        7.0    -2.4    -1.6     5.5    -1.6     0.8   -11.3    10.1      10     8.3     5.3     7.6
         广义货币供应量M2   ~      12.9      12.9    12.8    13.5    14.7    13.4    13.2    12.1    13.3    13.2    13.6    14.2    14.3
       月度新增人民币贷款   ~      6,500    8,572   7,025   3,852  10,800   8,708   7,747  10,500   6,445  13,200   4,825   6,246   5,061
 人民币贷款余额同比增长(%   ~      13.3      13.2    13.3    13.4    14.0    13.9    13.7    13.9    14.2    14.3    14.1    14.2    14.2
                        )                                                                                                          
      
     注: 1.三季度GDP同比数据、1-9月固定资产投资增速、9月社会消费品零售总额同比增速路透预估中值原本预估分别为增长7.3%、16.2%、11.7%，随后
受调查样本扩大影响分别修正为增长7.2%、16.3%、11.8%。
         2.~表示数据未公布。
         3.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
         4.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 黄凯；审校 李文科)
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