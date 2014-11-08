分析师观点：中国10月外贸增速基本符合预期，全年目标料无法实现

路透北京11月8日 - 中国海关周六公布，按美元计价的10月出口同比增长11.6%，进口同比增长4.6%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.5%。10月贸易顺差454.1亿美元，同比扩大46%。

海关新闻稿称，中国10月外贸出口先导指数较9月下滑1.6至41.7，预示未来2到3个月的出口增速将有所放缓。

分析人士认为，受上半年外贸低迷的拖累，全年外贸增长7.5%的既定目标基本不可能完成，但受益于政策落实，未来几个月出口增速料能延续稳定回升的态势。

按美元计价，今年1-10个月，中国进出口总值增长3.8%。其中，出口增长5.8%；进口增长1.6%；贸易顺差2,771.1亿美元，扩大38.5%。

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主要数据：

*10月出口同比增长11.6% (路透调查预估中值为增长10.6%)

*10月进口同比增长4.6% (路透调查预估中值为增长5.5%)

*10月贸易顺差454亿美元 (路透调查预估中值为420亿美元)

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以下为分析师评论：

--民生证券宏观团队：

①10月出口增速虽然回落，但结构反映积极变化。一方面，贵金属出口和对港出口回落至正常值反映虚假贸易有所抑制；另一方面，自动数据处理设备、机电出口增长较快反映高端装备的技术进步，从国产替代正走向海外拓展（北车中标波士顿地铁和高铁出口），而成品油出口大幅增长可能因原油价格下跌的过程中中国加大了原油进口力度导致成品油产量增加所致。从国别来看，对美国和东南亚国家的出口增长较快，但对欧洲、日本和其他新兴市场出口放缓。

②欧洲、日本和其他新兴市场经济放缓，人民币升幅度较大，出口能否继续高增长仍需进一步观察，区域协作（一带一路）和政策支持（高铁出口和走出去战略）至关重要。

③10月进口增速回落，铁矿、铜矿砂、钢材进口回落较大，因国内总需求不强，房地产开工继续疲弱。考虑到大宗商品的港口库存较高，而未来经济稳而不强，企业仍会以去库存为主，进口预计未来将继续走弱。

④出口稳而进口弱意味着贸易顺差规模将维持高位。但强势美元，私人部门结售汇意愿疲弱，外汇占款仍将低位徘徊，央行可能会继续使用创新型货币工具抵补外汇占款留下的基础货币缺口。

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟：

10月份仍有大额贸易顺差，主要来自一般贸易及其比重的持续提升，显示对外贸易方式逐渐变化，特别是随着FDI减少，传统加工贸易有渐行渐远之势。

对港贸易出口及顺差显着扩大，9月份即显示集中于珠宝首饰类，表明跨境资金可能循此途径流入，其入境后进一步的流向值得关注。

根据出口先导指数回落、扩大进口政策刺激等因素综合判断，预计未来两三个月出口增速可能略有回落，进口增速则有望回升，按此大额贸易顺差将会收窄。

出口稍有回落，但增速还是比较快，得益于美国等经济的回升，还有像印度的需求也保持较快增长。虽然出口先导指数稍有回落，但出口仍有望保持较高增速。进口增速相对较低，跟国内需求不旺以及大宗商品价格下跌有关。

出口增速快进口增速低，市场上所谓的衰退型的进出口差距较大，导致大规模的贸易顺差。这种顺差对出口拉动经济增长可能是好事，但并不表示国内经济在变好，因为内需还没起来。

全年外贸增长目标应该是实现不了了，但值得关注的是，国务院出台了扩大进口的意见，未来进口增速可能会有所回升。出口方面可能不会有进一步的政策了，重在落实之前的政策。需求关注的是高铁和一带一路的建设，企业走出去项目走出去的话，可能对出口有所拉动。

--招商证券宏观分析师 刘亚欣：

从国别来看，出口略高于预期，主要由新兴经济体带动。对新兴经济体出口的同比增速达到了15%，对发达国家出口只有4.9%。具体看，对美国出口增长10.9%，跟美国经济复苏是相一致的。对欧盟和日本出口同比增速回落跟基数有关系。

进口方面，跟国内需求不旺盛一致，而且大宗商品价格也还在下行，六大发电集团耗煤量基本和9月持平或略有下降。包括和中国PMI新出口订单下滑比较一致，内需还是比较疲弱。全年外贸目标完成的难度非常大。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

出口平稳，进口还行，国家出台鼓励进口政策作用也有限，外贸形势看，外贸对四季度的经济贡献偏正面，估计四季度整个出口在10%左右，进口能保持在5%左右就不错了，今年全年出口增速约在6.5%左右，去年前四个月的贸易基数太高，导致数据失真，从这个角度看，增多少减多少意义不大。外贸没有拖经济的后腿，在全球经济环境下已经不错了，毕竟中国现在是出口第一大国，在这个基础上保持两位数的增幅已经不易，但外贸也没有好到哪里去。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

这个数据挺好的，总体符合预期，中国8月经济是一个低点，之后中国出台了MLF为代表的流动性宽松措施，出台了930房地产限购政策调整支持，并且新开工和加快审批了高铁为代表的基建项目，对经济短期回升发挥了主要的作用，这样带动了进口增加，而出口这一块，我们一贯判断是，延续前期缓慢回升态势，因为上半年比较差，和经济向好格局是不匹配，伴随着新订单进入交付阶段，出口向经济向好回归是正常的，我们认为3-4季度都是这样的趋势。

因为上半年拖累，全年目标很难达到，肯定不可以达到。世界经济虽然好，但好的程度比预期查一下。

政策判断，觉得是无近忧无远虑，年内GDP大概7.3-7.4%的样子，但明年考虑到房地产调整压力继续释放，需要继续动力保持经济增长，还是需要提前着手。

我们提倡政策应该是三箭齐发，首先是果断通过强有力手段引导社会融资成本下行，增强企业活力，这是最根本的。第二，政府加强稳定经济的职责，加快高铁能源和民生的审批节奏，来未雨绸缪，最近高铁点个赞，因为全年高铁审批计划是8000亿元，现在已经审批了9000-10000亿了，为明年做个准备。第三，长期政策方面，不能忘了改革是核心，加快国有企业改革，加快一带一路的推进，加快新型城镇化的推进。必须远近结合，不能像过去那样经济好了就什么不做，不好了就着急得不行。

贵金属和香港数据显示中国出口异常，但热钱是控制不了，不过热钱也不是主体，只是干扰，其对主体是影响不了的，所以我们还是看主体吧。

--交通银行金融研究中心宏观研究员 刘学智：

出口继续保持两位数增长，主要还是外需处在回暖的过程，对美欧的出口稳定增长。进口增速较低，主因国内去产能化以及房地产市场下行导致内需疲弱。和上个月比较相似的是，进口里面进料加工贸易增速比较快，说明虽然进口低俗增长，但主要还是加工贸易促成的，而且加工贸易增长也可能实际上是外需所带动的。

海关出口先导指数暗示出口可能放缓，另外广交会参展商和成交额的下降，说明未来外需可能会有所减弱。从现在来看，全年7.5%的外贸增速目标很难能够实现，如果出口增速在10-11%的话，预计外贸增速会在6.5%左右。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

贸易10月延续9月增长态势，整个状况是出口快，进口慢，反应内需不旺，现在刚出台鼓励进口的政策，可能会对今后进口有所帮助。加上四季度四季度扩大投资，对带旺内需有帮助，有助于扩大进口。

出口维持现状就不错了，从外贸出口先导措施是，放缓的势头可能会延长。今年外贸目标一看就完不成。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

（1）10月出口增长11.6%，依然维持较高增速。其中美国经济可持续的经济复苏，中国政府在推进“一路一带”建设与亚、欧贸易合作增加是拉动出口增长的主要原因。

（2）出口商品方面，劳动密集型产品增长依然稳定，前10月累计增速达5%，高于4.4%的整体增长。我们认为人民币汇率趋势性升值结束、产品较高毛利优势是保持国内商品竞争力的重要原因。此外值得关注的是钢材出口累计同比增长达42%，显示低生产成本的国内产品，通过外需消化部分国内过剩产能或是可行的。

（3）进口增长依然滞缓，10月增长4.6%。国际商品价格下跌、国内需求低迷使大宗原材料进口走低，年初来在铁矿砂、原油、铜材的进口增速均处于低位。进口结构转向农产品和消费品并重的格局，粮食、大豆和汽车的进口增长达到19.5%、13.8%和24.5%。

(4)10月贸易顺差扩大至454.1亿美元，贸易盈余和前期央行的MLF操作使流动性依然充裕，这或降低降准的必要，较高的贸易盈余亦有助人民币汇率维持较强水平。

(5)但向前看，广交会成交低迷，海关新增出口订单指数、PMI出口指数回落均显示两位数的出口增速难以维系，这可能也是国内加速基建投资来稳增长的原因。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

10月是贸易成交的传统旺季，出口增速基本延续了7月以来的较高的势头，一方面主要贸易伙伴尤其是美国经济持续改善，新兴经济体也在企稳，欧洲也没有像预期那么悲观，一个重要原因出口仍是热钱流入的重要渠道，还是有热钱通过贸易来流入国内，这跟国内股市上涨有密切的关系，跟人民币汇率从5月以来显着回升有密切的关系，说明国际资本看好人民币资产和中国股市，体现了国外资本对中国经济的信心，也有对制度改革的信心。

改善的贸易活动对经济的增长有很大的帮助，我更看重的是贸易数据彰显出来的国际资本对中国经济的信心，这一段时间尤其是5月以来人民币汇率对欧元，澳元，日元，英镑普遍升值约7-8%，对美元升值2.4%，而美元指数本身上涨了很多，包括贸易数据的改善，出口增速显着高于进口增速，对经济增长有益的。

其实这一段时间没有推出刺激出口的政策，更多还是资本流入的表现。从外部看出来对中国市场的信心。

目前没有政策出台的需求，因为目前的资本流入是伴随着中国资本在做开放性的举措，人民币外汇占款比较稳定，这个钱没有在我们这个系统变成人民币，对人民币的货币政策的体系要相对弱一些，另一方面，这种资本流入的影响不可察觉。