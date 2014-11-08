中国经济：河北省临时停限产近4,000家企业，以应对重污染天气

中国债市动态：逆回购重启现券收益率涨势放缓，国开新债符合预期
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透北京11月8日 - 中国河北省环保厅称，该省已有八个设区市和两个省直管市启动了一级重污染天气应急减排措施，共有2,000多家企业临时停产、1,900多家企业限产、1,700多处工地停工。
新华社报导称，从11月1日开始，河北省八个设区市分两批启动最高一级重污染天气应急减排措施，石家庄、廊坊、保定、邢台、邯郸五市从4日开始，唐山、沧州、衡水3市从6日开始。
报导指出，石家庄市780个纳入限产停产名单的工业企业中，183家全部停产，597家减排50%，全市1,280台20吨以下的锅炉全部停产。唐山市从11月6日零时开始实施重污染天气一级减排措施，重点排污企业限产不低于50%，水泥粉磨站、独立轧钢企业、混凝土搅拌站全部停工，20吨以下燃煤锅炉全部停用，并实行机动车单双号限行，城市公交车免费乘车。
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本周APEC会议期间北京出现的久违蓝天让“APEC蓝”一夜成为流行词，然首都恐在今后两天再被雾霾袭击的天气预报，正刺激环保措施全面升级，其中周边钢厂仍是监控重点，趋紧的停产限产措施料提升短期钢价反弹空间，但尚难扭转中长期疲态。 （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透悉尼/惠灵顿4月18日 - 澳元周二下滑，因铁矿石价格扩大跌幅，且澳洲央行4月会议记录巩固了利率将在更长时间维持低位的看法。
路透首尔4月18日 - 韩国股市周二早盘下跌，回吐稍早的涨幅，因海外投资者连续第四个交易日卖出韩股，并且围绕朝鲜(北韩)的政治紧张局势也挫伤投资者人气。 0252GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.1%至2,143.10点，削减盘初稍早的涨幅，当时韩股曾触及4月7日以来最高位。 周二接近盘中时，外资已卖超211亿韩元(1,855万美元)的韩股，周一为卖超1,117亿韩元的韩股。 下跌股票数量超过上涨股票，分别为426和343只。 Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun称，韩国综合股价指数不会因为美国和朝鲜关系紧张而剧烈波动，因为投资者目前基本认为韩国经济基本面强劲得足以经受住此类地缘政治风险的冲击。 KB证券旗下股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国5月9日举行总统大选亦为股市提供支撑。 “投资者似乎把目光更多地放在候选人的主要政策、以及他们如何提振经济上，而不是朝鲜问题上，”Rhoo并称。