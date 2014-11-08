全球经贸：启动亚太自贸区进程，不采取新贸易保护措施--APEC部长会

澳新汇市：澳元下滑但仍高于三个月低点，新西兰元接近两周高位
路透悉尼/惠灵顿4月18日 - 澳元周二下滑，因铁矿石价格扩大跌幅，且澳洲央行4月会议记录巩固了利率将在更长时间维持低位的看法。
路透北京11月8日 - 中国商务部部长高虎城周六称，亚太经合组织(APEC)部长会就启动亚太自贸区进程等方面达成六点共识，并强调在2018年底前亚太地区将不采取新的贸易保护主义措施。
高虎城在部长会后的新闻发布会上称，此次APEC部长会在推动亚太自贸区建设的北京路线图达成共识，就启动实现亚太自贸区进行联合战略研究，由孵化器转向切实研究行动路线，包括市场准入等。
“会议重申了反对各种形式的保护主义，将不采取新的贸易投资限制措施，这一传统的亚太经合组织的承诺延长到2018年底。”高虎城称。
中国外交部部长王毅也在发布会上称，APEC在推动区域经济合作以及经济增长方面发挥更大的协调作用，此次APEC部长会完全实现了会议目标，会议亮点包括致力于发展创新、流动、开放性的经济增长格局、努力构建惠及太平洋两岸的区域合作、高度重视亚太地区基础设施以及加大反腐败合作等方面。
中国正在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。11月7日-8日为APEC第26届部长级会议，9日到10日举行工商领导人峰会，10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。
APEC北京会议的主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”，三大重点议题是“推动区域经济一体化”“促进经济创新发展、改革与增长”“加强全方位基础设施与互联互通建设”。 （完） (发稿 张晓翀；撰写 李文科; 审校 黄凯)
路透悉尼/惠灵顿4月18日 - 澳元周二下滑，因铁矿石价格扩大跌幅，且澳洲央行4月会议记录巩固了利率将在更长时间维持低位的看法。
路透首尔4月18日 - 韩国股市周二早盘下跌，回吐稍早的涨幅，因海外投资者连续第四个交易日卖出韩股，并且围绕朝鲜(北韩)的政治紧张局势也挫伤投资者人气。 0252GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.1%至2,143.10点，削减盘初稍早的涨幅，当时韩股曾触及4月7日以来最高位。 周二接近盘中时，外资已卖超211亿韩元(1,855万美元)的韩股，周一为卖超1,117亿韩元的韩股。 下跌股票数量超过上涨股票，分别为426和343只。 Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun称，韩国综合股价指数不会因为美国和朝鲜关系紧张而剧烈波动，因为投资者目前基本认为韩国经济基本面强劲得足以经受住此类地缘政治风险的冲击。 KB证券旗下股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国5月9日举行总统大选亦为股市提供支撑。 “投资者似乎把目光更多地放在候选人的主要政策、以及他们如何提振经济上，而不是朝鲜问题上，”Rhoo并称。
路透台北4月18日 - 台湾政府致力推动〞五加二新创产业〞，也力促产业升级。科技部周二表示，将启动海外高阶人才回流方案，建立一个促成海外人才回流短期的暂停机制，提供生活费补助，令海外人才可更顺利回台。