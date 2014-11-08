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亚洲 | 2014年 11月 8日 星期六 15:14 BJT

全球经贸：启动亚太自贸区进程，不采取新贸易保护措施--APEC部长会

路透北京11月8日 - 中国商务部部长高虎城周六称，亚太经合组织(APEC)部长会就启动亚太自贸区进程等方面达成六点共识，并强调在2018年底前亚太地区将不采取新的贸易保护主义措施。

高虎城在部长会后的新闻发布会上称，此次APEC部长会在推动亚太自贸区建设的北京路线图达成共识，就启动实现亚太自贸区进行联合战略研究，由孵化器转向切实研究行动路线，包括市场准入等。

“会议重申了反对各种形式的保护主义，将不采取新的贸易投资限制措施，这一传统的亚太经合组织的承诺延长到2018年底。”高虎城称。

中国外交部部长王毅也在发布会上称，APEC在推动区域经济合作以及经济增长方面发挥更大的协调作用，此次APEC部长会完全实现了会议目标，会议亮点包括致力于发展创新、流动、开放性的经济增长格局、努力构建惠及太平洋两岸的区域合作、高度重视亚太地区基础设施以及加大反腐败合作等方面。

中国正在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。11月7日-8日为APEC第26届部长级会议，9日到10日举行工商领导人峰会，10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。

APEC北京会议的主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”，三大重点议题是“推动区域经济一体化”“促进经济创新发展、改革与增长”“加强全方位基础设施与互联互通建设”。 （完） (发稿 张晓翀；撰写 李文科; 审校 黄凯)
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