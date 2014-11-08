中港个股：中国工商银行墨西哥子行获准成立，为当地首家中资银行

中国债市动态：逆回购重启现券收益率涨势放缓，国开新债符合预期
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透北京11月8日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 称，墨西哥银行与证券监督委员会(CNBV)正式批准其设立工行（墨西哥）有限公司，为首家获准在墨西哥成立营业机构的中资银行。
工行提供的新闻稿指出，工行墨西哥子行成立后将立足于中墨经贸往来，积极参与两国的能源合作、进出口贸易、工程承包、设备供应等领域合作。
同时，工行目前担任中墨企业家高级别工作组的主席单位，与墨西哥企业有着广泛的交流与合作。未来工行将以设立机构为契机，为两国企业搭建合作的桥梁和纽带，提出战略性、前瞻性的建议，服务和促进两国经贸往来。
墨西哥是全球第14大经济体和拉美第二大经济体。中墨两国自建立外交关系以来经贸往来日益密切，两国年贸易额从1972年建交时的1,299万美元增长到2013年的392.2亿美元，对商业银行的金融服务也提出了更高的要求。
2014年1月，墨西哥通过了金融改革方案（《信贷机构法》）为中资银行的机构申设提供了有利条件。工行于是加快推进牌照申请工作，创造了墨西哥监管审批外资银行进入的最快纪录。
截止目前，工行在全球41个国家和地区设立了330余家海外机构，并通过参股南非标准银行间接延伸至18个非洲国家，形成了横跨亚、非、拉、欧、美、澳的全球服务网络。作为海外经营网络的重要补充，工行代理行网络覆盖至全球146个国家和地区，外资代理行总数达到1,767家。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透悉尼/惠灵顿4月18日 - 澳元周二下滑，因铁矿石价格扩大跌幅，且澳洲央行4月会议记录巩固了利率将在更长时间维持低位的看法。
路透首尔4月18日 - 韩国股市周二早盘下跌，回吐稍早的涨幅，因海外投资者连续第四个交易日卖出韩股，并且围绕朝鲜(北韩)的政治紧张局势也挫伤投资者人气。 0252GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.1%至2,143.10点，削减盘初稍早的涨幅，当时韩股曾触及4月7日以来最高位。 周二接近盘中时，外资已卖超211亿韩元(1,855万美元)的韩股，周一为卖超1,117亿韩元的韩股。 下跌股票数量超过上涨股票，分别为426和343只。 Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun称，韩国综合股价指数不会因为美国和朝鲜关系紧张而剧烈波动，因为投资者目前基本认为韩国经济基本面强劲得足以经受住此类地缘政治风险的冲击。 KB证券旗下股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国5月9日举行总统大选亦为股市提供支撑。 “投资者似乎把目光更多地放在候选人的主要政策、以及他们如何提振经济上，而不是朝鲜问题上，”Rhoo并称。