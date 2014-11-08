中港个股：中国工商银行墨西哥子行获准成立，为当地首家中资银行

韩国金融市场：韩股和韩元都回吐稍早涨幅，因朝鲜紧张局势打击人气

路透首尔4月18日 - 韩国股市周二早盘下跌，回吐稍早的涨幅，因海外投资者连续第四个交易日卖出韩股，并且围绕朝鲜(北韩)的政治紧张局势也挫伤投资者人气。 0252GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.1%至2,143.10点，削减盘初稍早的涨幅，当时韩股曾触及4月7日以来最高位。 周二接近盘中时，外资已卖超211亿韩元(1,855万美元)的韩股，周一为卖超1,117亿韩元的韩股。 下跌股票数量超过上涨股票，分别为426和343只。 Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun称，韩国综合股价指数不会因为美国和朝鲜关系紧张而剧烈波动，因为投资者目前基本认为韩国经济基本面强劲得足以经受住此类地缘政治风险的冲击。 KB证券旗下股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国5月9日举行总统大选亦为股市提供支撑。 “投资者似乎把目光更多地放在候选人的主要政策、以及他们如何提振经济上，而不是朝鲜问题上，”Rhoo并称。