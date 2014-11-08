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亚洲 | 2014年 11月 8日 星期六 20:08 BJT

中加金融：签署双边本币互换协议，将在加设人民币清算行及RQFI试点

路透北京11月8日 - 中国和加拿大两国金融合作迈出新步伐。中国人民银行周六称，经国务院批准，中国人民银行与加拿大中央银行签署了规模为2,000亿元人民币/300亿加元的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

刊登在央行网站上的新闻稿称，双方签署了在加拿大建立人民币清算安排的合作备忘录，并同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到加拿大，初期投资额度为500亿元人民币。之后，将确定多伦多人民币业务清算行。

“上述安排标志着中加两国金融合作迈出新步伐，有利于中加两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化，维护区域金融稳定。”央行新闻稿指出。（完）

更多细节，请点选中国央行网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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