中国政策：出资400亿美元建丝路基金，支持"一带一路"投融资--习近平

中国债市动态：逆回购重启现券收益率涨势放缓，国开新债符合预期
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透北京11月8日 - 中国国家主席习近平周六称，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。
中央人民广播电台援引他与来自孟加拉国、老挝、蒙古国等七国领导人进行对话会时指出，互联互通不是简单的修路修桥，而是立体化多领域齐头并进。不光是平面化和单线条的联通，而更应该是基础设施，制度规章，人员交流的三位一体，应该是政策沟通，设施联通，贸易畅通，资金融通，民心相通。
“我在此宣布，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为一带一路沿线国家的基础设施，资源开发，产业合作和金融合作等，与互联互通有关的项目提供投融资支持。”习近平指出。
新华网亦援引习近平指出，丝路基金是开放的，欢迎亚洲域内外的投资者积极参与。
据亚洲开发银行测算，亚洲地区每年基础设施投资需求高达7,300亿美元，习近平指出，解决这个问题仅靠一个和几个国家的努力难以做到，需要大家协作，现在需要对接各国的基础设施建设需求。
习近平并指出，对于合作，要以亚洲国家为重点方向，率先实现亚洲国家的互联互通，中国将周边国家作为外交政策的优先方向，愿意通过互联互通为亚洲国家提供更多公共产品，其次，以经济走廊为依托，建立亚洲互联互通的基本框架，目前中方制定的一带一路规划基本形成。
他并强调，要以交通设施为突破，丝绸之路首先要有路。最后要以建设融资平台为抓手，打破亚洲互联互通的瓶颈。
中央财经领导小组此前召开第八次会议。中国国家主席习近平在会上表示，要加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设，并以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。 （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透悉尼/惠灵顿4月18日 - 澳元周二下滑，因铁矿石价格扩大跌幅，且澳洲央行4月会议记录巩固了利率将在更长时间维持低位的看法。
路透首尔4月18日 - 韩国股市周二早盘下跌，回吐稍早的涨幅，因海外投资者连续第四个交易日卖出韩股，并且围绕朝鲜(北韩)的政治紧张局势也挫伤投资者人气。 0252GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.1%至2,143.10点，削减盘初稍早的涨幅，当时韩股曾触及4月7日以来最高位。 周二接近盘中时，外资已卖超211亿韩元(1,855万美元)的韩股，周一为卖超1,117亿韩元的韩股。 下跌股票数量超过上涨股票，分别为426和343只。 Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun称，韩国综合股价指数不会因为美国和朝鲜关系紧张而剧烈波动，因为投资者目前基本认为韩国经济基本面强劲得足以经受住此类地缘政治风险的冲击。 KB证券旗下股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国5月9日举行总统大选亦为股市提供支撑。 “投资者似乎把目光更多地放在候选人的主要政策、以及他们如何提振经济上，而不是朝鲜问题上，”Rhoo并称。