背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

中国债市动态：逆回购重启现券收益率涨势放缓，国开新债符合预期
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透北京11月8日 - 中国人民银行周六称，经国务院批准，中国人民银行与加拿大中央 银行签署了规模为2,000亿元人民币/300亿加元的双边本币互换协议。互换协议有效期三年 ，经双方同意可以展期。 央行网站发布新闻稿并称，上述安排标志着中加两国金融合作迈出新步伐，有利于中加 两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化，维护区域金融 稳定。 以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览: 伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年) 加拿大 2,000 2014-11-08 3 俄罗斯联邦 1,500 2014-10-13 3 斯里兰卡 100 2014-9-16 3 瑞士 1,500 2014-7-21 3 欧洲央行(ECB) 3,500 2013-10-9 3 印度尼西亚* 1,000 2013-10-1 3 冰岛* 35 2013-9-30 3 阿尔巴尼亚 20 2013-9-12 3 匈牙利 100 2013-9-9 3 英国 2,000 2013-6-22 3 巴西 1,900 2013-3-26 3 新加坡* 3,000 2013-3-7 3 乌克兰 150 2012-6-26 3 澳大利亚 2,000 2012-3-22 3 蒙古国 100 2012-3-20 3 土耳其 100 2012-2-21 3 马来西亚* 1,800 2012-2-8 3 阿联酋 350 2012-1-17 3 巴基斯坦 100 2011-12-23 3 泰国 700 2011-12-22 3 香港* 4,000 2011-11-22 3 韩国* 3,600 2011-10-26 3 哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3 乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3 新西兰 250 2011-4-18 3 阿根廷 700 2009-4-2 3 印尼 1,000 2009-3-23 3 白俄罗斯 200 2009-3-11 3 注：*为续签互换协议。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
路透悉尼/惠灵顿4月18日 - 澳元周二下滑，因铁矿石价格扩大跌幅，且澳洲央行4月会议记录巩固了利率将在更长时间维持低位的看法。
路透首尔4月18日 - 韩国股市周二早盘下跌，回吐稍早的涨幅，因海外投资者连续第四个交易日卖出韩股，并且围绕朝鲜(北韩)的政治紧张局势也挫伤投资者人气。 0252GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.1%至2,143.10点，削减盘初稍早的涨幅，当时韩股曾触及4月7日以来最高位。 周二接近盘中时，外资已卖超211亿韩元(1,855万美元)的韩股，周一为卖超1,117亿韩元的韩股。 下跌股票数量超过上涨股票，分别为426和343只。 Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun称，韩国综合股价指数不会因为美国和朝鲜关系紧张而剧烈波动，因为投资者目前基本认为韩国经济基本面强劲得足以经受住此类地缘政治风险的冲击。 KB证券旗下股票分析师Rhoo Yong-seok称，韩国5月9日举行总统大选亦为股市提供支撑。 “投资者似乎把目光更多地放在候选人的主要政策、以及他们如何提振经济上，而不是朝鲜问题上，”Rhoo并称。