《综述》瑞郎冲击波奇袭汇市有交易商不支倒闭，迫使监管当局介入

路透伦敦1月16日 - 瑞郎冲击波周五对全球外汇交易公司构成沉重打击，给许多小型投资者和为他们服务的交易商带来灭顶之灾，并迫使监管当局对外汇交易予以更密切的关注。

瑞士央行周四在无预警的情况下放弃瑞郎兑欧元上限，包括英国巴克莱 在内的一些大型银行也蒙受很大损失，据业内消息人士透露，巴克莱因此损失了“数以千万计”美元。

英国零售外汇交易商艾福瑞(Alpari UK)周五申请破产。纽约上市的FXCM 称，在其客户出现2.25亿美元损失后，公司很可能将无法达到监管资本要求。FXCM是服务于在线和零售外汇交易商的最大平台之一。

FXCM被迫向投行Jefferies的母公司Leucadia National Corp 求助，希望尽快获得3亿美元贷款，以维持公司运营，这笔贷款预计在周五下午敲定。

过去15年来，零售外汇交易蓬勃发展，吸引散户将自用资金投入这种交易时间长、费用低，而且要冒高风险获得相对低收益的交易中。

国际清算银行的最新调查显示，全球每日近2万亿美元的现汇交易中，零售外汇交易占近4%，而在1990年代期间几乎没有零售外汇交易。

这么小的比例意味着零售外汇交易对金融体系构成的风险有限，但零售交易商承受巨亏的能力要比银行小很多。新西兰、香港、英国和美国的监管当局表示，在得知波动性和亏损情况后，他们在对交易商和银行进行检查。

艾福瑞在声明中称，“瑞士央行意外改变政策，放弃瑞郎/欧元上限引起的汇价波动，导致市场出现异常波动，流动性极度匮乏”。

“这导致大部分客户蒙受损失超过了他们账户资金。客户无法弥补损失的时候，就会将损失转嫁给我们。这迫使艾福瑞证实公司已进入破产状态。”

在线交易服务提供商London Capital Group Holding 称，其与瑞郎相关的损失达到170万英镑(260万美元)。

在瑞士央行取消瑞郎兑欧元的1.20上限后，瑞郎/欧元 一度暴涨40%至0.8500。

新西兰外汇交易商Global Brokers NZ Ltd因为巨亏被迫关闭。新西兰金融市场监管局称，将“想办法保证客户资金得到保护和隔离”。

香港金管局称，“正在跟踪各银行这方面的业务操作...以了解有关情况，但我们不会对个别银行的情况置评。”

英国金融市场行为监管局(FCA)表示，正在与艾福瑞交涉；美国全国期货协会则表示，正在监控属于它监督范畴的外汇交易商。

**交易商损失惨重，监管当局介入**

FXCM 周五在美股盘前交易中暴跌近90%，之后在纽约证交所常规交易时间中暂停交易。盘后恢复交易 后，股价反弹，但仍较周四收盘位下跌了70%。

据接近FXCM的消息人士透露，FXCM高层直到本地时间周五早上5点才将公司账簿全部审阅了一遍。据两位消息人士称，周五下午有监管官员到过FXCM位于曼哈顿的办公室。

全美期货协会(NFA)的发言人称，协会与FXCM“保持着”联系，而且一直在关注瑞士央行改变政策导致的波动。该协会规定，瑞郎交易可以采用50:1的杠杆率，意味着瑞郎哪怕只波动2%，都有可能爆仓。

但并不是所有外汇交易商都失算。GAIN Capital Holding Inc 周五称，公司在周四交易中实现获利，其强大的金融实力将为其赢得市场份额。GAIN Capital股价周五收高2.9%，报8.52美元。

最大的零售外汇交易商之一丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周四晚间表示，有可能对客户交易实行差别费率。

盛宝银行财务总监Steen Blaafalk对路透表示，有一些客户蒙受了亏损，但盛宝银行资本很充足。在该行表示可能实行差别费率后，有一些面临巨亏的散户投资者表示抗议。

有香港媒体报导，有香港媒体报导，由于汇丰控股 的系统出现故障，该行客户有几个小时可通过该行系统以低于市场价格的水平买入瑞郎，赚取数以千计元获利。