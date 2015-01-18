修正-美国个股：外汇交易商FXCM从Leucadia获得应急贷款，以维持公司运营

期货日报：沪胶构筑中期整理平台
在经历两个月的下跌行情后，沪胶期货自身的利空风险得到充分释放，单边回落走势也因此切换至横向弱势整理格局。其中，主力1709合约在五一节前一周徘徊于14,000—15,000元/吨窄幅运行，期价反弹无力，但下探缺乏新的利空，暂难突破前低。鉴于欧日央行未跟随美联储采取紧缩政策，对商品的负面压力或可缓解。然而，天胶供需面乏善可陈，仍将表现为偏弱状态，处在多空微平衡之下，胶价料延续横向整理态势。
(更正倒数第三段错别字，调整倒数第二段重复措辞)
路透纽约1月16日 - 零售外汇交易商FXCM 周五在声明称，公司将从Leucadia National Corp获得3亿美元贷款，用于维持运营。此前FXCM客户因为瑞郎汇率急剧上扬出现逾2亿美元亏损。
FXCM周四称，因为客户亏损，公司所剩资金可能太少。
Leucadia 是投行Jefferies的母公司，它将向FXCM提供3亿美元两年期优先有担保贷款，初始利率为10%。这宗贷款案在周五下午敲定，Leucadia因为这笔贷款，将可从FXCM的潜在营收中获得一定比例的分红。具体比例是多少没有对外披露。
“Leucadia的支持和这笔融资是目前FXCM、我们的客户和股东以及所有其他相关方的最好选择，”FXCM执行长Drew Niv说。
据接近FXCM的消息人士称，FXCM的高层直到本地时间周五早上5点才将公司账簿全部审阅了一遍。据另外两名消息人士称，有监管官员曾到过FXCM在曼哈顿的办公室。
FXCM需要快速行动。该公司在周四声明中称，客户亏损可能导致公司资本短缺约2.25亿美元，这将“可能违反一些监管资本要求”。
FXCM 周五在美股盘前交易中暴跌近90%至1.49美元，之后在纽约证交所常规时段中暂停交易。盘后恢复交易 后，股价反弹，但仍较周四收盘位12.63美元下跌了70%，报3.81美元。(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
在经历两个月的下跌行情后，沪胶期货自身的利空风险得到充分释放，单边回落走势也因此切换至横向弱势整理格局。其中，主力1709合约在五一节前一周徘徊于14,000—15,000元/吨窄幅运行，期价反弹无力，但下探缺乏新的利空，暂难突破前低。鉴于欧日央行未跟随美联储采取紧缩政策，对商品的负面压力或可缓解。然而，天胶供需面乏善可陈，仍将表现为偏弱状态，处在多空微平衡之下，胶价料延续横向整理态势。
本周以来，在日均不足800亿港元的交投下，恒指虽然冲高，但没有国指、港交所配合，恒指短期再可冲空间，及持久力宜审慎地在长假期验证。假期后，交投升到800亿至900亿港元，才有把握推进。
权重品种方面，棉花市场抛储进行中，上周储备棉轮出底价上涨217元/吨至15592元/吨，是本次轮出以来的最高价格，由于新疆棉比例的增加，企业接受程度尚可。中国棉花协会物流分会的数据显示，3月底全国棉花商业库存总量近203万吨，再加上进口棉，从数字上看市场资源仍丰富。目前考虑到抛储要进行到8月底，大部分纺织企业囤货不积极。伴随着随用随买的心态，近期郑棉仍未摆脱宽幅振荡行情，价格在15000—16900元/吨。(完)