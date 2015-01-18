修正-美国个股：外汇交易商FXCM从Leucadia获得应急贷款，以维持公司运营

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路透纽约1月16日 - 零售外汇交易商FXCM 周五在声明称，公司将从Leucadia National Corp获得3亿美元贷款，用于维持运营。此前FXCM客户因为瑞郎汇率急剧上扬出现逾2亿美元亏损。

FXCM周四称，因为客户亏损，公司所剩资金可能太少。

Leucadia 是投行Jefferies的母公司，它将向FXCM提供3亿美元两年期优先有担保贷款，初始利率为10%。这宗贷款案在周五下午敲定，Leucadia因为这笔贷款，将可从FXCM的潜在营收中获得一定比例的分红。具体比例是多少没有对外披露。

“Leucadia的支持和这笔融资是目前FXCM、我们的客户和股东以及所有其他相关方的最好选择，”FXCM执行长Drew Niv说。

据接近FXCM的消息人士称，FXCM的高层直到本地时间周五早上5点才将公司账簿全部审阅了一遍。据另外两名消息人士称，有监管官员曾到过FXCM在曼哈顿的办公室。

FXCM需要快速行动。该公司在周四声明中称，客户亏损可能导致公司资本短缺约2.25亿美元，这将“可能违反一些监管资本要求”。