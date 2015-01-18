《焦点》意外取消瑞郎上限后，瑞士央行政策出现真空

中国个股：楚天科技拟联合控股股东11亿元并购德国ROMACO集团
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
* 瑞士央行事先没有向其他央行透露任何风声，让投资者措手不及
* 瑞士央行的真实想法一直是个谜
* 意外政策之举必须得到公众的理解--瑞士央行总裁
* 但商业团体认为瑞士央行此举让人无法理解
路透苏黎世1月16日 - 瑞士央行别无选择，只好放弃实施三年之久的瑞郎汇率上限，但这么做却导致央行政策出现真空，失去维持稳定的支柱。
由于欧洲央行最快可能在下周推出新刺激政策，欧元兑美元大幅下挫，瑞士央行觉得瑞郎兑欧元的1.20上限将可能无力维持，因此选择放弃它，而不是任由风险进一步上升。
但瑞士央行这个避险天堂的保守机构，事先却没有向其他央行透露任何风声，将投资者打了个措手不及，一改瑞士央行在投资者心目的印象，思考是否其不再是个稳定性的来源，反而会带来风险。
“大家的认知底线是：比起前几年，各大央行的可预见性已经低了许多，”瑞士宝盛集团首席策略师Christian Gattiker说。
瑞士央行是在隔离状态下采取的行动，三位政策委员秘密做出决策。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德对瑞士央行总裁乔丹未能事先发出预警表示遗憾，她说：“他竟然没有联系我，我觉得有点惊讶”。欧洲央行决策官员诺沃特尼也表示这是个“让人惊讶的决定”。
对比来看，欧洲央行有25位来自各国的决策官员，他们会就重大决定展开辩论，而瑞士央行只有三位决策官员，尽管他们会征求顾问的意见。
欧洲央行政策辩论的细节经常会泄露出来，因为有许多官员参与其中。假设总裁德拉吉下周将宣布欧洲央行将推出量化宽松(QE),他是不会有意外之举的。德拉吉毫不隐瞒欧洲央行管委会在讨论QE计划的事实。
形成鲜明对比的是，瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)早在周一还口口声声称，瑞郎上限依然是瑞士央行政策的基石。
做出如此巨大的政策转变似乎与乔丹本人的主张相左。他在2007年的一次讲话中说：“透明的货币政策偶尔也会出乎大家的意料，前提条件是出现次数相对少，且能得到公众的理解。”
虽然各央行官员大多不承认他们彼此之间会事先透露一些风声，但在做出重大政策转变前，他们几乎总会通过公开谈论他们的想法，让金融市场、企业和各央行对此有所准备。
但前英国央行官员普森表示，有时候需要牺牲一些透明度。他现在担任彼得森国际经济研究所所长。
“央行的沟通被高估了，”普森在华盛顿一活动上被问及瑞士央行的政策举动时说。他表示，做出正确决策比死守沟通的连贯性更重要。
对于瑞士出口商和旅游业来说，这一导致瑞郎兑欧元大涨近18%的做法实在让人难以接受。瑞士左翼社会民主党主席Christian Levrat称，这个举措“严重威胁到了瑞士成千上万的工作岗位”。
**“难以理解”**
鉴于瑞士央行在12月才刚刚确认过汇率上限政策，瑞士纺织协会形容这个举措“让人难以理解”。该协会会员有75%的产品出口到欧盟国家。
“一切取决于汇率水准。如果瑞郎/欧元持于平价附近，将对瑞士经济构成严重打击，”KOF Swiss Economic Institute的主管斯蒂尔姆(Jan-Egbert Sturm)说。
他表示，KOF的模型显示，如果欧元兑瑞郎走向1.10，瑞士今年的经济增长率将不到1%。
**战略真空**
自2011年作为暂时举措推出以来，瑞郎汇率上限成为了瑞士央行战略的核心支柱。在恢复采用以利率为主要货币政策工具的过程中，瑞士央行并没有拿出其它的强有力战略。
瑞士央行周四将商业银行在央行的部分存款利率再次调降0.5个百分点，至负0.75%。
瑞银策略师Geoffrey Yu称，调降利率表明，利率将成为近期瑞士央行政策的主要侧重点。
如此不透明的沟通让投资者质疑瑞士央行的可信度。
“就在48小时前，瑞士央行政策委员丹亭先生还再次声称将维持汇率限制不变，”Geoffrey Yu在与投资者的电话会议上说。
“这让瑞士央行与市场之间的沟通变得极其困难，尤其在他们想认真考虑下一步政策将何去何从的关头，”Yu说。(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
路透5月2日 - 金价周二持稳，因股市和美元攀升，同时对朝鲜问题的担忧缓解。金价上日跌近1%至三周低点。 0052GMT，现货金 持稳报每盎司1,256.60美元。周一金价跌0.9%至每盎司1,253.66美元，为4月11日以来低点。 美国期金 涨0.2%报每盎司1,257.60美元。 亚洲股市周二上涨，受助于对科技产业的乐观情绪升温，以及对朝鲜情势的担忧缓解；同时美元兑日圆小升至一个月高点。 股市走强，不利于非孽息资产黄金的走势。 美元兑日圆 周二触及一个月新高，受美债收益率上扬提振，因 之前美国财长努钦就发行超长期公债的可能性发表了讲话。 努钦周一还表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速， 透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二和周三召开为期两天的会 议，并于周三1800GMT公布声明。 市场广泛预计美联储将维持政策不变，但
路透上海5月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二持平于92.78；SDR篮子指数微跌至94.12，创有该指数以来新低，BIS篮子指数微 跌至93.7。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.64% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8956 -25 欧元 7.5227 -282 日圆 6.1677 346 港元 0.8865 -6.