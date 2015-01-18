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亚洲 | 2015年 1月 18日 星期日 16:46 BJT

全球汇市：最近一周投机客所持美元净多仓增至七周高位--CFTC/路透

路透1月16日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，至约七周高位。

    1月13日止当周，美元净多仓上升至469.6亿美元，为12月2日以来最
高，此前一周为442.3亿美元。
    
    美元净多仓已呈现连续第四周增加。
    
    瑞郎空仓继续增加，升至26,444口，按1月13日汇价水平计算约为32
亿美元。为2013年6月以来最高的瑞郎净空仓规模。
    
    在瑞士央行取消欧元兑瑞郎的汇价限制后，那些空仓下周有可能出现
很大转变，导致欧元和美元挫跌。
    
    欧元净空仓也升至167,851口，或约247亿美元。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                 1月13日当周         前一周
    多头仓位       25,872            33,160
    空头仓        120,497           123,243
    净仓位        -94,625           -90,083

    欧元(125,000欧元为1口)
                 1月13日当周         前一周
    多头仓位       50,858            46,016
    空头仓位      218,709           207,056
    净仓位       -167,851          -161,040

    英镑(62,500英镑为1口)
                 1月13日当周         前一周
    多头仓位       41,920           39,156
    空头仓位       79,060           64,726
    净仓位        -37,140          -25,570

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                  1月13日当周         前一周
    多头仓位         4,922            5,547
    空头仓位        31,366           29,718
    净仓位         -26,444          -24,171
    
    加元(100,000加元为1口)
                   1月13日当周         前一周
    多头仓位        27,599           31,275
    空头仓位        48,778           48,362
    净仓位         -21,179          -17,087

    澳元(100,000澳元为1口)
                   1月13日当周         前一周
    多头仓位        14,778           16,981
    空头仓位        60,143           65,633
    净仓位         -45,365          -48,652

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                   1月13日当周         前一周
    多头仓位         8,396            9,865
    空头仓位        10,172           10,772
    净仓位      　  -1,776             -907(完)
    
      
      
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 (编译 白云; 审校 王丽鑫)
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