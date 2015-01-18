全球汇市：最近一周投机客所持美元净多仓增至七周高位--CFTC/路透

路透1月16日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，至约七周高位。 1月13日止当周，美元净多仓上升至469.6亿美元，为12月2日以来最 高，此前一周为442.3亿美元。 美元净多仓已呈现连续第四周增加。 瑞郎空仓继续增加，升至26,444口，按1月13日汇价水平计算约为32 亿美元。为2013年6月以来最高的瑞郎净空仓规模。 在瑞士央行取消欧元兑瑞郎的汇价限制后，那些空仓下周有可能出现 很大转变，导致欧元和美元挫跌。 欧元净空仓也升至167,851口，或约247亿美元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月13日当周 前一周 多头仓位 25,872 33,160 空头仓 120,497 123,243 净仓位 -94,625 -90,083 欧元(125,000欧元为1口) 1月13日当周 前一周 多头仓位 50,858 46,016 空头仓位 218,709 207,056 净仓位 -167,851 -161,040 英镑(62,500英镑为1口) 1月13日当周 前一周 多头仓位 41,920 39,156 空头仓位 79,060 64,726 净仓位 -37,140 -25,570 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月13日当周 前一周 多头仓位 4,922 5,547 空头仓位 31,366 29,718 净仓位 -26,444 -24,171 加元(100,000加元为1口) 1月13日当周 前一周 多头仓位 27,599 31,275 空头仓位 48,778 48,362 净仓位 -21,179 -17,087 澳元(100,000澳元为1口) 1月13日当周 前一周 多头仓位 14,778 16,981 空头仓位 60,143 65,633 净仓位 -45,365 -48,652 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月13日当周 前一周 多头仓位 8,396 9,865 空头仓位 10,172 10,772 净仓位 -1,776 -907(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 白云; 审校 王丽鑫)