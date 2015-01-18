《综述》美联储官员称，低通胀并不妨碍升息

* 威廉姆斯：央行仍可能在今年中期升息

* 布拉德：通胀没有低到需要维持零利率的地步

* 柯薛拉柯塔坚持认为应该在2016年升息

路透旧金山1月16日 - 美联储一位高级官员周五称，联储仍可能在今年中期升息，因为美国经济动能强劲，且失业率下降。

“没有必要急于升息，同时我们也希望确定我们在以恰当方式行动，没有落后于形势，”旧金山联储总裁威廉姆斯在该行总部对记者说。

“如果预估按照我预期的方式演变，从现在开始的六个月后--也就是今年中--我想我们届时能更有把握地确定，到底是需要再等更长时间，还是现在就该采取行动。”

在失业率已下降，经济增长似乎也稳步高于长期趋势的情况下，美联储官员在努力解决该在何时逐步调升利率的问题。美国维持近零利率已超过六年时间。

但通胀率一直低于美联储的2%目标，且有指标显示通胀前景在下降。那促使一些美联储官员主张，央行应当推迟到明年升息。

“有时必须要让数据说话，”并用刺激措施，而不是收紧政策，来应对过低的通胀率，明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周五表示。

圣路易斯联储总裁布拉德在芝加哥一活动上表达了相反的看法，他说，虽然通胀较低，但没有低到需要维持零利率的地步。

威廉姆斯与布拉德和柯薛拉柯塔不同，他今年没有政策投票权，外界将他视为中间派。他承认，通胀预期下降是个“负面讯号”，但仅与全球经济增长前景有关。

他指出，虽然市场常常将较低的美债收益率与未来国内经济放缓预期联系在一起，但美国公债的低收益率与“美国经济状况和美联储立场”无关，主要反映的是欧洲和其他地区的经济疲势。“我不认为它在发出有关美国经济的负面讯号，”威廉姆斯说，他预测今年美国国内生产总值(GDP)增长率介于2.5-3%。

虽然威廉姆斯预期到美联储升息时通胀都不会升回2%，但油价下跌带来的抑通胀效果有可能在未来6-12个月内逐渐减轻，随着就业市场的闲置劳力进一步减少，通胀率应会开始上升。

“美国经济的潜在动能真的很棒，”威廉姆斯说。