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市场报道 | 2015年 1月 18日 星期日 16:53 BJT

美国个股：瑞郎急剧波动导致花旗损失逾1.5亿美元

路透1月16日 - 彭博报导，全球最大的外汇交易商花旗集团 在瑞士央行意外取消瑞郎上限后，损失了逾1.5美元。

彭博援引知情人士的话称，这些损失发生在花旗的交易部门，跟它与外汇交易服务提供商FXCM 和其他零售外汇平台的合作无关。

花旗拒绝置评。(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
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