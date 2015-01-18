美国个股：瑞郎急剧波动导致花旗损失逾1.5亿美元

永安期货：交割结束中国期指持仓略有回升，预计短期反弹临近尾声
经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。
路透1月16日 - 彭博报导，全球最大的外汇交易商花旗集团 在瑞士央行意外取消瑞郎上限后，损失了逾1.5美元。
彭博援引知情人士的话称，这些损失发生在花旗的交易部门，跟它与外汇交易服务提供商FXCM 和其他零售外汇平台的合作无关。
花旗拒绝置评。(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。
路透北京5月2日 - 证券时报周二援引消息报导，中国银行、农业银行、工商银行等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。
路透上海5月2日 - 中国铁路总公司去年全年公司实现净利10.76亿元人民币，同比增长58%。刊登在中国货币网的年报还显示，去年公司所得税为-22.49亿元，表明公司年末获大额减税或退税，这成为去年铁总盈利的主要原因。