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市场报道 | 2015年 1月 18日 星期日 16:52 BJT

CFTC报告：COMEX期金1月13日持仓报告(表)

路透1月16日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年1月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(402,108口)

192,959 62,733 40,729 129,436 267,112 363,124 370,574 38,984 31,534

较1月6日变动(未平仓合约：增加8,087口)

5,254 -2,794 -170 -991 14,013 4,093 11,049 3,994 -2,962

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.0 15.6 10.1 32.2 66.4 90.3 92.2 9.7 7.8

各类交易商数量(总计为291家)

130 76 73 51 61 214 185(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)
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