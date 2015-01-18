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市场报道 | 2015年 1月 18日 星期日 16:53 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货1月13日持仓报告(表)

路透1月16日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年1月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(186,260口)

66,425 67,313 17,006 90,549 84,948 173,980 169,267 12,280 16,993

较1月6日变动(未平仓合约：增加5,829口)

1,781 2,909 2,385 1,262 -1,393 5,428 3,901 401 1,928

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.7 36.1 9.1 48.6 45.6 93.4 90.9 6.6 9.1

各类交易商数量(总计为264家)

78 103 55 56 61 166 194(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)
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