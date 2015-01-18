CFTC报告：ICE棉花期货1月13日持仓报告(表)

永安期货：交割结束中国期指持仓略有回升，预计短期反弹临近尾声
经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。
路透1月16日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年1月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(186,260口)
66,425 67,313 17,006 90,549 84,948 173,980 169,267 12,280 16,993
较1月6日变动(未平仓合约：增加5,829口)
1,781 2,909 2,385 1,262 -1,393 5,428 3,901 401 1,928
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.7 36.1 9.1 48.6 45.6 93.4 90.9 6.6 9.1
各类交易商数量(总计为264家)
78 103 55 56 61 166 194(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。
路透北京5月2日 - 证券时报周二援引消息报导，中国银行、农业银行、工商银行等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。
路透上海5月2日 - 中国铁路总公司去年全年公司实现净利10.76亿元人民币，同比增长58%。刊登在中国货币网的年报还显示，去年公司所得税为-22.49亿元，表明公司年末获大额减税或退税，这成为去年铁总盈利的主要原因。