CFTC报告：COMEX期铜1月13日持仓报告(表)

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
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路透1月16日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年1月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(179,459 口)
53,398 89,221 19,762 94,170 46,356 167,330 155,339 12,129 24,120
较1月6日变动(未平仓合约：增加9,422口)
7,470 2,028 6,127 -5,026 1,151 8,571 9,306 851 116
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.8 49.7 11.0 52.5 25.8 93.2 86.6 6.8 13.4
各类交易商数量(总计为279家)
61 150 56 51 42 147 220(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
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