CFTC报告：CBOT小麦期货1月13日持仓报告(表)

永安期货：交割结束中国期指持仓略有回升，预计短期反弹临近尾声
经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。
路透1月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(368,985口)
120,028 113,594 61,787 155,111 151,022 336,926 326,403 32,059 42,582
较1月6日变动(未平仓合约：减少6,887口)
-7,090 -6,546 4,484 -3,437 -7,909 -6,043 -9,971 -844 3,084
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.5 30.8 16.7 42.0 40.9 91.3 88.5 8.7 11.5
各类交易商数量(总计为361家)
118 107 115 86 99 274 267
(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。
路透北京5月2日 - 证券时报周二援引消息报导，中国银行、农业银行、工商银行等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。
路透上海5月2日 - 中国铁路总公司去年全年公司实现净利10.76亿元人民币，同比增长58%。刊登在中国货币网的年报还显示，去年公司所得税为-22.49亿元，表明公司年末获大额减税或退税，这成为去年铁总盈利的主要原因。