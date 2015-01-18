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市场报道 | 2015年 1月 18日 星期日 16:51 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货1月13日持仓报告(表)

路透1月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(368,985口)

120,028 113,594 61,787 155,111 151,022 336,926 326,403 32,059 42,582

较1月6日变动(未平仓合约：减少6,887口)

-7,090 -6,546 4,484 -3,437 -7,909 -6,043 -9,971 -844 3,084

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.5 30.8 16.7 42.0 40.9 91.3 88.5 8.7 11.5

各类交易商数量(总计为361家)

118 107 115 86 99 274 267

(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)
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