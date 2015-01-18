CFTC报告：CBOT小麦期货1月13日持仓报告(表)

永安期货：交割结束中国期指持仓略有回升，预计短期反弹临近尾声

经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。