CFTC报告：CBOT大豆期货1月13日持仓报告(表)

全球金市：金价持稳，因股市上扬和美元攀升

路透5月2日 - 金价周二持稳，因股市和美元攀升，同时对朝鲜问题的担忧缓解。金价上日跌近1%至三周低点。 0052GMT，现货金 持稳报每盎司1,256.60美元。周一金价跌0.9%至每盎司1,253.66美元，为4月11日以来低点。 美国期金 涨0.2%报每盎司1,257.60美元。 亚洲股市周二上涨，受助于对科技产业的乐观情绪升温，以及对朝鲜情势的担忧缓解；同时美元兑日圆小升至一个月高点。 股市走强，不利于非孽息资产黄金的走势。 美元兑日圆 周二触及一个月新高，受美债收益率上扬提振，因 之前美国财长努钦就发行超长期公债的可能性发表了讲话。 努钦周一还表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速， 透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二和周三召开为期两天的会 议，并于周三1800GMT公布声明。 市场广泛预计美联储将维持政策不变，但