CFTC报告：CBOT大豆期货1月13日持仓报告(表)

中国个股：楚天科技拟联合控股股东11亿元并购德国ROMACO集团
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
路透1月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(618,995口)
184,724 171,578 75,339 320,086 253,457 580,149 500,374 38,846 118,621
较1月6日变动(未平仓合约：增加9,232口)
-4,788 14,475 1,362 14,680 -7,405 11,254 8,432 -2,022 800
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.8 27.7 12.2 51.7 40.9 93.7 80.8 6.3 19.2
各类交易商数量(总计为581家)
118 219 157 129 191 353 479(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
路透5月2日 - 金价周二持稳，因股市和美元攀升，同时对朝鲜问题的担忧缓解。金价上日跌近1%至三周低点。 0052GMT，现货金 持稳报每盎司1,256.60美元。周一金价跌0.9%至每盎司1,253.66美元，为4月11日以来低点。 美国期金 涨0.2%报每盎司1,257.60美元。 亚洲股市周二上涨，受助于对科技产业的乐观情绪升温，以及对朝鲜情势的担忧缓解；同时美元兑日圆小升至一个月高点。 股市走强，不利于非孽息资产黄金的走势。 美元兑日圆 周二触及一个月新高，受美债收益率上扬提振，因 之前美国财长努钦就发行超长期公债的可能性发表了讲话。 努钦周一还表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速， 透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二和周三召开为期两天的会 议，并于周三1800GMT公布声明。 市场广泛预计美联储将维持政策不变，但
路透上海5月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二持平于92.78；SDR篮子指数微跌至94.12，创有该指数以来新低，BIS篮子指数微 跌至93.7。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.64% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8956 -25 欧元 7.5227 -282 日圆 6.1677 346 港元 0.8865 -6.