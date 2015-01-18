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货币新闻 | 2015年 1月 18日 星期日 16:51 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货1月13日持仓报告(表)

路透1月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(618,995口)

184,724 171,578 75,339 320,086 253,457 580,149 500,374 38,846 118,621

较1月6日变动(未平仓合约：增加9,232口)

-4,788 14,475 1,362 14,680 -7,405 11,254 8,432 -2,022 800

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.8 27.7 12.2 51.7 40.9 93.7 80.8 6.3 19.2

各类交易商数量(总计为581家)

118 219 157 129 191 353 479(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
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