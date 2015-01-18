CFTC报告：CBOT玉米期货1月13日持仓报告(表)

标题新闻：亚特兰大联储料美国经济第二季增长年率为4.3%，远高于纽约联储预估的2.33%
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路透1月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,274,564口)
420,328 176,565 161,593 593,085 695,790 1175006 1033948 99,558 240,616
较1月6日变动(未平仓合约：增加16,871口)
-7,890 18,797 8,170 20,005 -13,393 20,285 13,574 -3,414 3,297
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.0 13.9 12.7 46.5 54.6 92.2 81.1 7.8 18.9
各类交易商数量(总计为746家)
163 164 147 224 337 476 580 (完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)