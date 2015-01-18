版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 18日 星期日 16:53 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货1月13日持仓报告(表)

路透1月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,627,535口)

485,464 209,984 530,829 524,442 808,229 1540735 1549042 86,800 78,493

较1月6日变动(未平仓合约：增加122,434口)

44,643 37,963 39,814 33,978 37,887 118,435 115,664 3,999 6,770

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.8 12.9 32.6 32.2 49.7 94.7 95.2 5.3 4.8

各类交易商数量(总计为370家)

129 122 150 84 96 301 297 (完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐