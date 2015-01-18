CFTC报告：NYMEX原油期货1月13日持仓报告(表)

永安期货：交割结束中国期指持仓略有回升，预计短期反弹临近尾声
经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。
路透1月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,627,535口)
485,464 209,984 530,829 524,442 808,229 1540735 1549042 86,800 78,493
较1月6日变动(未平仓合约：增加122,434口)
44,643 37,963 39,814 33,978 37,887 118,435 115,664 3,999 6,770
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.8 12.9 32.6 32.2 49.7 94.7 95.2 5.3 4.8
各类交易商数量(总计为370家)
129 122 150 84 96 301 297 (完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。
路透北京5月2日 - 证券时报周二援引消息报导，中国银行、农业银行、工商银行等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。
路透上海5月2日 - 中国铁路总公司去年全年公司实现净利10.76亿元人民币，同比增长58%。刊登在中国货币网的年报还显示，去年公司所得税为-22.49亿元，表明公司年末获大额减税或退税，这成为去年铁总盈利的主要原因。