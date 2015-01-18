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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 06:48 BJT

《一周经济焦点》市场动荡过后，投资者关注ECB是否将推出购债计划

WEF上周表示，国际冲突风险是目前各国以及企业面临的最大威胁，盖过了经济方面的忧虑。这话看来已经有点疑问。

风险似乎无处不在。

1月25日(周日)希腊将举行提前大选，左翼激进联盟党(Syriza)在民调中一路领先。该党打算结束财政紧缩政策，并设法与欧洲伙伴重新协商债务条件，但坚称希望希腊留在欧元区。

有充分理由认为，希腊不再能够对整体欧元区构成威胁。但多数人还是不愿意冒这样的风险。

希腊的借债成本已经大涨，不过意大利和西班牙的成本仍保持在超低水准，表明债券市场认可上述观点。如果欧洲央行不能取得成功，这种情况是否还会持续下去，还需拭目以待。

穆迪周五将俄罗斯的债信评级调降至比垃圾等级仅高一个级距，预计很快标准普尔会更近一步。俄罗斯面临严重经济衰退，且通胀率料将逐步升至17%。

日本央行本周开会，石油仍是头疼问题。油价下跌会加强国内购买力，但也让日本央行距离其通胀目标渐行渐远。

消息人士表示，日本央行周三将调降下一财政年度的通胀预期至1.5%或更低，同时自身也会面临更大压力，要求他们进一步扩张本来已经非常庞大的刺激政策。下一财年本是达到央行2%通胀目标的最后期限。(完)

(编译 许娜/李爽/陈宗琦/郑茵 审校 张荻/张涛)
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