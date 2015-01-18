《一周经济焦点》市场动荡过后，投资者关注ECB是否将推出购债计划

中国个股：楚天科技拟联合控股股东11亿元并购德国ROMACO集团
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
WEF上周表示，国际冲突风险是目前各国以及企业面临的最大威胁，盖过了经济方面的忧虑。这话看来已经有点疑问。
风险似乎无处不在。
1月25日(周日)希腊将举行提前大选，左翼激进联盟党(Syriza)在民调中一路领先。该党打算结束财政紧缩政策，并设法与欧洲伙伴重新协商债务条件，但坚称希望希腊留在欧元区。
有充分理由认为，希腊不再能够对整体欧元区构成威胁。但多数人还是不愿意冒这样的风险。
希腊的借债成本已经大涨，不过意大利和西班牙的成本仍保持在超低水准，表明债券市场认可上述观点。如果欧洲央行不能取得成功，这种情况是否还会持续下去，还需拭目以待。
穆迪周五将俄罗斯的债信评级调降至比垃圾等级仅高一个级距，预计很快标准普尔会更近一步。俄罗斯面临严重经济衰退，且通胀率料将逐步升至17%。
日本央行本周开会，石油仍是头疼问题。油价下跌会加强国内购买力，但也让日本央行距离其通胀目标渐行渐远。
消息人士表示，日本央行周三将调降下一财政年度的通胀预期至1.5%或更低，同时自身也会面临更大压力，要求他们进一步扩张本来已经非常庞大的刺激政策。下一财年本是达到央行2%通胀目标的最后期限。(完)
(编译 许娜/李爽/陈宗琦/郑茵 审校 张荻/张涛)
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
路透5月2日 - 金价周二持稳，因股市和美元攀升，同时对朝鲜问题的担忧缓解。金价上日跌近1%至三周低点。 0052GMT，现货金 持稳报每盎司1,256.60美元。周一金价跌0.9%至每盎司1,253.66美元，为4月11日以来低点。 美国期金 涨0.2%报每盎司1,257.60美元。 亚洲股市周二上涨，受助于对科技产业的乐观情绪升温，以及对朝鲜情势的担忧缓解；同时美元兑日圆小升至一个月高点。 股市走强，不利于非孽息资产黄金的走势。 美元兑日圆 周二触及一个月新高，受美债收益率上扬提振，因 之前美国财长努钦就发行超长期公债的可能性发表了讲话。 努钦周一还表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速， 透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二和周三召开为期两天的会 议，并于周三1800GMT公布声明。 市场广泛预计美联储将维持政策不变，但
路透上海5月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二持平于92.78；SDR篮子指数微跌至94.12，创有该指数以来新低，BIS篮子指数微 跌至93.7。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.64% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8956 -25 欧元 7.5227 -282 日圆 6.1677 346 港元 0.8865 -6.