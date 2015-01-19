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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 12:40 BJT

日本数据：11月工业生产修正为较前月下滑0.5%，初值为下滑0.6%

路透1月19日 - 日本经济产业省公布：

* 11月工业生产修正为较前月下滑0.5%(初值为下滑0.6%)

* 11月产能利用率指数较前月下滑0.8%(完)
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