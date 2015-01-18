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债券 | 2015年 1月 19日 星期一 07:01 BJT

****敬告客户：美国股市和债市1月19日逢马丁路德金纪念日休市****

亲爱的客户，您好，

1月19日(一)为马丁路德金纪念日，美国股市和债市休市，联邦政府部门放假。

另外，“美国重要政经日程”报导因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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