敬告客户：美国股市和债市1月19日逢马丁路德金纪念日休市****

美国政经：摩根大通CEO迪蒙称，坏的公共政策是其最大担忧
路透洛杉矶5月1日 - 美国摩根大通首席执行官兼董事长迪蒙(Jamie Dimon)周一批评美国监管过度，并呼吁政府建立一个对商业更加友善的经济环境，从而能够支持劳动者。
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1月19日(一)为马丁路德金纪念日，美国股市和债市休市，联邦政府部门放假。
另外，“美国重要政经日程”报导因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！
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路透洛杉矶5月1日 - 美国摩根大通首席执行官兼董事长迪蒙(Jamie Dimon)周一批评美国监管过度，并呼吁政府建立一个对商业更加友善的经济环境，从而能够支持劳动者。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 5/9 美国 发售三年期公债 5/9 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 5/9 日本 标售10年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
路透5月2日 - 澳新银行周二公布其上半财年现金获利增长23%，受助于核心贷款业务的良好表现，该行预计下半年前景“大致中性”。