欧洲经济指标预测--2015年1月19日-1月26日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日当周 1月19日(一) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.6% 0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 盈余213 盈余205 未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余306 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 530 1月20日(二) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 12月 -0.4% 持平 (较上年同期) -1.4% -0.9% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差13.73 对全球贸易收支 -- 顺差53.97 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 正40.0 正34.9 ZEW现况指数 正14.9 正10.0 1月21日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 2-7-0 2-7-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 减少2.50 减少2.69 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至11月三个月 5.9% 6.0% 平均每周薪资所得(较上年) 截至11月三个月 +1.7% +1.4% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至11月三个月 +1.9% +1.6% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 负4.9 1月22日(四) 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.2% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.7% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 90.50 134.14 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 66.98 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.8% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正5 正5 1245 欧洲央行再融资利率 1月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.2% 1500 欧元区消费者信心指数 1月初值 负10.50 负10.90 1月23日(五) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 48.6 47.5 服务业PMI 48.3 50.6 综合PMI -- 49.7 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.7 51.2 服务业PMI 52.5 52.1 综合PMI -- 52.0 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差40.4 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.0 50.6 服务业PMI 52.0 51.6 综合PMI 51.8 51.4 0930 英国零售销售(较上月) 12月 -0.6% +1.6% (较上年同期) +3.0% +6.4% 扣除能源的零售销售(较上月) -0.7% +1.7% (较上年同期) +3.3% +6.9% 1月26日当周 1月26日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 -- 105.5 IFO企业现况指数 -- 110.0 IFO企业预期指数 -- 101.1 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.1% +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 1月26-30日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +7.5% +8.5% (完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)