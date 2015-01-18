美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月19日当周
1月19日(一)
暂无重要经济指标发布
1月20日(二)
1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 -0.6% -0.6%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 58 57
1月21日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 1月16日当周 -- 492.0
再融资指数 -- 2,245.8
1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 104.0 102.8
建筑许可年率(万户) 105.8 105.2
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 11月 -0.2% +0.1%
1500 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00%
1月22日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月17日当周 -- 31.6
四周均值(万人) -- 29.8
续请失业金人数(万人) 1月10日当周 -- 242.4
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +4.5%
房价指数 -- 215.4
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.0 53.9
1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- 正8
制造业指数 -- 正9
1月23日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.6% -0.4%
(较上年同期) +1.6% +2.0%
央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -0.2% 持平
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 506 493
1500 美国领先指标变动(较前月) 12月 +0.4% +0.6%
1月26日当周
1月26日(一)
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 53.5
Markit服务业PMI 12月初值 -- 53.3
1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 -- 4.10 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
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