《分析》欧洲央行“不顾一切”保护欧元决心面临关键考验

**两条路线**

经济学家把量化宽松在提振经济和拉抬物价上起到作用的方式主要划分为两种：“讯息效应”和“资产组合效应”。美国、英国和日本均已实施量化宽松政策。

以外行的说法，前者是描述对金融市场释出明确的讯息，即一家坚定不移的央行，决心动用无限的资源来达成其目标。美联储时常被说成是这类例子。

“正如市场知道绝对不要去和美联储作对，它们必须明白不要和欧洲央行对赌，”一位资深欧元体系官员表示。他未获授权公开发言。

后者的说法，则是形容一家央行透过该机制发钞以向银行、保险业者和退休基金买进债券，然后这些机构将资金再投资到诸如股票或公司债等较高报酬的资产，通常是欧元区以外的资产。这些资金的流出压低了汇价，使得出口变得便宜、进口变得更为昂贵，进而拉抬通胀率。

欧元兑美元已从2014年5月的近1.40美元，跌至上周五的1.15美元，随着欧洲央行将推出量化宽松的预期升高，其跌速也在加速。

瑞士央行上周突然弃守三年之久的瑞郎汇价上限。

该行的意外之举，显示央行难以驯化震荡的市场，而经年累月积累的信誉却易于置于危险境地。