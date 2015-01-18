《美国上市公司业绩公布日程表》--1月19日至1月26日

中国个股：楚天科技拟联合控股股东11亿元并购德国ROMACO集团
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
汤森路透1月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 1月20日 BMO Q4 2014 Allegheny Technologies Inc 1月20日 BMO Q4 2014 Baker Hughes Inc 1月20日 AMC Q3 2015 CA Inc 1月20日 BMO Q4 2014 达美航空(Delta Air Line) 1月20日 BMO Q4 2014 Halliburton Co 1月20日 AMC Q4 2014 国际商业机器(IBM) 1月20日 BMO Q4 2014 强生(Johnson & Johnson) 1月20日 BMO Q4 2014 摩根士丹利(Morgan Stanley) 1月20日 BMO Q4 2014 M&T Bank Corp 1月20日 AMC Q4 2014 Netflix Inc 1月20日 BMO Q4 2014 Regions Financial Corp 1月21日 AMC Q4 2014 美国运通(American Express) 1月21日 AMC Q4 2014 Discover Financial Services 1月21日 AMC Q4 2014 eBay Inc 1月21日 21:00 Q1 2015 F5 Networks Inc 1月21日 BMO Q4 2014 Fifth Third Bancorp 1月21日 AMC Q4 2014 Navient Corp 1月21日 BMO Q4 2014 Northern Trust Corp 1月21日 AMC Q4 2014 SanDisk Corp 1月21日 BMO Q4 2014 UnitedHealth Group Inc 1月21日 AMC Q4 2014 United Rentals Inc 1月21日 BMO Q4 2014 U.S. Bancorp 1月21日 AMC Q3 2015 Xilinx Inc 1月22日 AMC Q4 2014 Altera Corp 1月22日 BMO Q4 2014 BB&T Corp 1月22日 AMC Q4 2014 Capital One Financial Corp 1月22日 AMC Q4 2014 E*TRADE Financial Corp 1月22日 BMO Q4 2014 Huntington Bancshares Inc 1月22日 AMC Q4 2014 Intuitive Surgical Inc 1月22日 BMO Q1 2015 Johnson Controls Inc 1月22日 BMO Q4 2014 KeyCorp 1月22日 AMC Q2 2015 KLA-Tencor Corp 1月22日 11:30 Q4 2014 Southwest Airlines Co 1月22日 BMO Q3 2015 Precision Castparts Corp 1月22日 AMC Q1 2015 星巴克(Starbucks) 1月22日 BMO Q4 2014 Union Pacific Corp 1月22日 Q4 2014 Verizon Communications Inc 1月23日 BMO Q4 2014 纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon) 1月23日 BMO Q1 2015 Rockwell Collins Inc 1月23日 BMO Q4 2014 通用电气(General Electric,奇异) 1月23日 BMO Q4 2014 霍尼韦尔(Honeywell) 1月23日 BMO Q4 2014 金佰利(Kimberly-Clark) 1月23日 BMO Q4 2014 Kansas City Southern 1月23日 BMO Q4 2014 道富银行(State Street Corp) 1月26日 BMO Q1 2015 D.R. Horton Inc 1月26日 BMO Q4 2014 Grainger 1月26日 AMC Q2 2015 微软(Microsoft) 1月26日 13:00 Q4 2014 Norfolk Southern Corp 1月26日 AMC Q4 2014 Plum Creek Timber Company Inc 1月26日 BMO Q4 2014 Roper Industries Inc 1月26日 AMC Q4 2014 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 1月26日 AMC Q4 2014 Zions BanCorp. 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 于春红)
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
路透5月2日 - 金价周二持稳，因股市和美元攀升，同时对朝鲜问题的担忧缓解。金价上日跌近1%至三周低点。 0052GMT，现货金 持稳报每盎司1,256.60美元。周一金价跌0.9%至每盎司1,253.66美元，为4月11日以来低点。 美国期金 涨0.2%报每盎司1,257.60美元。 亚洲股市周二上涨，受助于对科技产业的乐观情绪升温，以及对朝鲜情势的担忧缓解；同时美元兑日圆小升至一个月高点。 股市走强，不利于非孽息资产黄金的走势。 美元兑日圆 周二触及一个月新高，受美债收益率上扬提振，因 之前美国财长努钦就发行超长期公债的可能性发表了讲话。 努钦周一还表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速， 透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二和周三召开为期两天的会 议，并于周三1800GMT公布声明。 市场广泛预计美联储将维持政策不变，但
路透上海5月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二持平于92.78；SDR篮子指数微跌至94.12，创有该指数以来新低，BIS篮子指数微 跌至93.7。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.64% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8956 -25 欧元 7.5227 -282 日圆 6.1677 346 港元 0.8865 -6.