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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 07:51 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月19日至1月26日

汤森路透1月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

    公布时间          业绩季度及公司名称                         代码                           
                                                     
    ----------------------------------------------------------------------
    1月20日     BMO    Q4 2014 Allegheny Technologies Inc        
    1月20日     BMO    Q4 2014 Baker Hughes Inc                  
    1月20日     AMC    Q3 2015 CA Inc                            
    1月20日     BMO    Q4 2014 达美航空(Delta Air Line)                       
    1月20日     BMO    Q4 2014 Halliburton Co                    
    1月20日     AMC    Q4 2014 国际商业机器(IBM)                 
    1月20日     BMO    Q4 2014 强生(Johnson & Johnson)           
    1月20日     BMO    Q4 2014 摩根士丹利(Morgan Stanley)        
    1月20日     BMO    Q4 2014 M&T Bank Corp                     
    1月20日     AMC    Q4 2014 Netflix Inc                       
    1月20日     BMO    Q4 2014 Regions Financial Corp            
    1月21日     AMC    Q4 2014 美国运通(American Express)        
    1月21日     AMC    Q4 2014 Discover Financial Services       
    1月21日     AMC    Q4 2014 eBay Inc                          
    1月21日     21:00  Q1 2015 F5 Networks Inc                   
    1月21日     BMO    Q4 2014 Fifth Third Bancorp               
    1月21日     AMC    Q4 2014 Navient Corp                      
    1月21日     BMO    Q4 2014 Northern Trust Corp               
    1月21日     AMC    Q4 2014 SanDisk Corp                      
    1月21日     BMO    Q4 2014 UnitedHealth Group Inc            
    1月21日     AMC    Q4 2014 United Rentals Inc                
    1月21日     BMO    Q4 2014 U.S. Bancorp                      
    1月21日     AMC    Q3 2015 Xilinx Inc                        
    1月22日     AMC    Q4 2014 Altera Corp                       
    1月22日     BMO    Q4 2014 BB&T Corp                         
    1月22日     AMC    Q4 2014 Capital One Financial Corp        
    1月22日     AMC    Q4 2014 E*TRADE Financial Corp            
    1月22日     BMO    Q4 2014 Huntington Bancshares Inc         
    1月22日     AMC    Q4 2014 Intuitive Surgical Inc            
    1月22日     BMO    Q1 2015 Johnson Controls Inc              
    1月22日     BMO    Q4 2014 KeyCorp                           
    1月22日     AMC    Q2 2015 KLA-Tencor Corp                   
    1月22日     11:30  Q4 2014 Southwest Airlines Co             
    1月22日     BMO    Q3 2015 Precision Castparts Corp          
    1月22日     AMC    Q1 2015 星巴克(Starbucks)                 
    1月22日     BMO    Q4 2014 Union Pacific Corp                
    1月22日            Q4 2014 Verizon Communications Inc        
    1月23日     BMO    Q4 2014 纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)       
                                                                 
    1月23日     BMO    Q1 2015 Rockwell Collins Inc              
    1月23日     BMO    Q4 2014 通用电气(General Electric,奇异)        
    1月23日     BMO    Q4 2014 霍尼韦尔(Honeywell)               
    1月23日     BMO    Q4 2014 金佰利(Kimberly-Clark)            
    1月23日     BMO    Q4 2014 Kansas City Southern              
    1月23日     BMO    Q4 2014 道富银行(State Street Corp)       
    1月26日     BMO    Q1 2015 D.R. Horton Inc                   
    1月26日     BMO    Q4 2014 Grainger                          
    1月26日     AMC    Q2 2015 微软(Microsoft)                   
    1月26日     13:00  Q4 2014 Norfolk Southern Corp             
    1月26日     AMC    Q4 2014 Plum Creek Timber Company Inc     
    1月26日     BMO    Q4 2014 Roper Industries Inc              
    1月26日     AMC    Q4 2014 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 
    1月26日     AMC    Q4 2014 Zions BanCorp.                    

    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王颖；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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