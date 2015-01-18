全球金融：瑞郎冲击导致黄金与欧元走势再度明显背离

永安期货：交割结束中国期指持仓略有回升，预计短期反弹临近尾声
经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。
路透新加坡1月16日 - 瑞士央行放弃瑞郎上限导致欧元大跌，投资者买入黄金避险，确认了黄金的避险地位。而欧元则日益成为投资者焦虑的来源，而不是像其创立者当初设想的那样是稳定性的源泉。
欧元 在大约15年前创立的时候，其创造者认为其最终将成为投资者的避风港。过去五年里的情况正好相反。周五，黄金 则涨至四个月高点，此前瑞士央行放弃瑞郎上限，让欧元受到重击。
在2008年金融危机之后，黄金最高涨至接近每盎司2,000美元，而欧元兑美元则从纪录高位稳步下滑。在欧洲市场2013年和2014年初稳定下来之后，黄金与欧元走势的背离程度急剧缩小。
现在，德国公开担忧希腊可能在1月末选举之后退出欧元区，黄金与欧元走势再度开始相背而行。
“对于希腊可能退出欧元区或者现状发生剧变的新担忧，增强了黄金的避险需求，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周五在研究报告表示。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
经过连续一周大幅下挫之后，市场在上周迎来了反弹。上证综指虽然一度探至3100点之下，但权重股护盘及次新股超跌反弹等因素先后发力，带动指数迅速自低位回升，最终升至3150点之上。期指三个品种走势明显分化。其中，IH主力合约走势相对较强，上涨0.3%。IF当周下跌0.5%。IC走势最为疲弱，周跌幅为1.3%。基差方面，期货贴水继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水19.4、11及31.5点。
路透北京5月2日 - 证券时报周二援引消息报导，中国银行、农业银行、工商银行等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。
路透上海5月2日 - 中国铁路总公司去年全年公司实现净利10.76亿元人民币，同比增长58%。刊登在中国货币网的年报还显示，去年公司所得税为-22.49亿元，表明公司年末获大额减税或退税，这成为去年铁总盈利的主要原因。