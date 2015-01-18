全球金融：瑞郎冲击导致黄金与欧元走势再度明显背离

路透新加坡1月16日 - 瑞士央行放弃瑞郎上限导致欧元大跌，投资者买入黄金避险，确认了黄金的避险地位。而欧元则日益成为投资者焦虑的来源，而不是像其创立者当初设想的那样是稳定性的源泉。

欧元 在大约15年前创立的时候，其创造者认为其最终将成为投资者的避风港。过去五年里的情况正好相反。周五，黄金 则涨至四个月高点，此前瑞士央行放弃瑞郎上限，让欧元受到重击。

在2008年金融危机之后，黄金最高涨至接近每盎司2,000美元，而欧元兑美元则从纪录高位稳步下滑。在欧洲市场2013年和2014年初稳定下来之后，黄金与欧元走势的背离程度急剧缩小。

现在，德国公开担忧希腊可能在1月末选举之后退出欧元区，黄金与欧元走势再度开始相背而行。

“对于希腊可能退出欧元区或者现状发生剧变的新担忧，增强了黄金的避险需求，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周五在研究报告表示。(完)