《全球汇市》欧元徘徊在11年低位附近，欧洲央行周四将召开政策会议

媒体报导暗示，欧洲央行总裁德拉吉上周与德国总理梅克尔会晤，为量化宽松政策铺平道路。德国央行坚定反对量化宽松。该报导进一步引发立即采取行动的预期。
无论结果如何，交易商表示，本周结束时肯定会激烈震荡。
但目前，美国市场周一因公共假期而休市，且几无左右市场的经济数据，因此汇市可能处于相对平缓的情况。
周二时，投资者将得到中国第四季国内生产总值(GDP)数据。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1562 1.1567 -0.04 -4.42 1.2097
美元/日圆 117.38 117.61 -0.20 -1.92 119.68
欧元/日圆 135.71 136.04 -0.24 -6.26 144.78
美元/瑞郎 0.8623 0.8572 +0.59 -13.26 0.9941
英镑/美元 1.5142 1.5148 -0.04 -2.77 1.5573
美元/加元 1.1973 1.1983 -0.08 +3.06 1.1618
澳元/美元 0.8226 0.8224 +0.02 +0.71 0.8168
新西兰元/美元 0.7784 0.7788 -0.05 -0.17 0.7797
澳元/日圆 96.560 96.720 -0.17 -1.22 97.750
新西兰元/日圆 91.370 91.590 -0.24 -2.08 93.310
英镑/日圆 177.74 178.16 -0.24 -4.64 186.38
澳元/新西兰元 1.0564 1.0542 +0.21 +0.91 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/王颖/李婷仪/戴素萍 审校 李爽/郑茵/李春喜)